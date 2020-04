Coronavirus : 833 nouveaux décès en 24 heures en France, bilan en forte hausse

La pandémie de coronavirus a fait 8 911 morts depuis début mars en France, dont 833 décès de plus au cours des dernières 24 heures, a indiqué lundi 6 avril le ministre de la Santé Olivier Véran.



Sur ces décès supplémentaires, 605 sont survenus en milieu hospitalier et le reste en Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou dans des établissements médico-sociaux a-t-il précisé dans le cadre d'une conférence de presse.



Dimanche, le nombre quotidien de décès en milieu hospitalier avait reculé à 357, contre 441 samedi et 588 vendredi.



Le nombre de cas graves en réanimation atteint 7 072, contre 6 978 dimanche, soit une hausse de 94 cas contre 140 cas la veille.



Le total des cas de contamination confirmés par test PCR s'élève à 98 010, contre 92 839 dimanche, en prenant en compte les tests effectués en hôpital et en Ehpad.



Lancement d'une "vaste opération de dépistage" dans les Ehpad



Par ailleurs, Olivier Véran a annoncé une "vaste opération de dépistage" des infections au Covid-19 dans les Ehpad.



Cette opération "permettra de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des Ehpad pour éviter la contaminations des autres résidents", a-t-il précisé. Selon le dernier bilan, au moins 2 417 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie dans les maisons de retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux.



Il n'a pas donné plus de détails, mais indiqué s'être "entretenu avec Dominique Bussereau, président de l'association des départements français, qui [l'a] assuré du plein et entier soutien des départements pour pouvoir mener dès demain des actions massives de dépistage dans tous les établissements".



Le ministre a également appelé les Français à ne pas se relâcher concernant le confinement, dont il a jugé "l'impact (...) visible dans les territoires où le virus circule beaucoup".



Mais "ce n'est pas terminé" et "la pression est encore très forte, énorme sur les hôpitaux, c'est pour ça que je dis bien que le confinement doit se poursuivre (...) l'heure est à rester chez nous et à poursuivre cet effort de confinement," a-t-il insisté