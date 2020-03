Coronavirus - BILAN MONDIAL: près de 22.000 morts dans le monde, la France mobilise ses forces armées

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 21.867 morts dans le monde, dont la majorité en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 12h00.



Plus de 481.230 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 182 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas déclarés ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 106.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Au total, 20.334 décès ont été recensés, dont une nette majorité en Europe (13.581). Avec 7.503 morts, l'Italie est le pays le plus touché devant l'Espagne (3.434) et la Chine (3.281), foyer initial de la pandémie.



La France mobilise ses forces militaires pour aider la population



Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi le lancement d'une opération militaire: à l'approche du pic de l'épidémie de nouveau coronavirus qui se profile dans le pays, "Résilience" mobilisera les forces armées pour aider la population contre l'épidémie.



Cette opération "Résilience", distincte de l'opération "Sentinelle" contre le terrorisme, "sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui au service publics pour faire face à l'épidémie, en métropole et en Outre-mer". Avec 231 morts recensés entre mardi et mercredi (1.331 au total), la France est le troisième pays au monde à avoir enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures, derrière l'Espagne et l'Italie.



L'Italie, pays le plus touché



L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, est le pays le plus touché en nombre de morts avec 7.503 décès pour 74.386 cas. 9.362 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.



Après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec 4.089 morts pour 56.188 cas, la Chine continentale avec 3.281 morts (81.218 cas), l'Iran avec 2.234 morts (29.406 cas) et la France avec 1.331 morts (25.233 cas).



Un homme centenaire guérit du coronavirus en Italie



Un centenaire testé positif au Covid-19, a quitté guéri mercredi soir l'hôpital de la ville italienne de Rimini, sur la côte adriatique, a indiqué jeudi à l'AFP Gloria Lisi, vice-maire de cette ville.



"J'ai des amis qui travaillent à l'hôpital local avec lesquels je parle le soir, quand nous avons terminé la journée de travail", raconte-t-elle au téléphone. "L'autre jour ils m'ont dit qu'un monsieur, né en 1919, avait été hospitalisé car testé positif au Covid-19. Ce monsieur avait une belle allure et il est rapidement devenu la mascotte de l'hôpital."



"Et hier soir ils m'ont appelé pour me dire que ce monsieur est sorti de l'hôpital. Par les temps qui courent c'est toujours bon de donner un peu d'espoir", a conclu la vice-maire de Rimini.



La moyenne d'âge des personnes décédées, selon les dernières statistiques de l'Institut supérieur de la santé (ISS), est de 78 ans.



L'Espagne prolonge ses mesures de confinement face au nombre de morts en progression



La pandémie de coronavirus a fait 655 nouveaux morts en 24 heures en Espagne, portant le bilan à 4.088 décès, et 56.188 cas de contamination ont été confirmés, selon les chiffres du ministère de la Santé communiqués jeudi.



Le nombre de morts a progressé de 19% entre mercredi et jeudi, soit moins vite que la veille (27%) quand 738 morts avaient été enregistrées. Les autorités espèrent atteindre d'ici la fin de la semaine le pic de la pandémie et voir les chiffres redescendre bientôt.



Pour cela, le parlement espagnol a approuvé jeudi matin la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 11 avril, validant ainsi pour deux semaines supplémentaires les mesures strictes de confinement auxquelles sont soumis les Espagnols depuis le 14 mars face à l'expansion du coronavirus.



Le gouvernement espère atteindre le pic de contaminations cette semaine grâce à un confinement strict. Les Espagnols ne sont en effet autorisés à sortir de chez eux que pour se rendre au travail, chez le médecin, au supermarché, à la pharmacie, pour venir en aide à des personnes vulnérables ou sortir leur chien.



Toute autre sortie, même pour pratiquer une activité sportive, est interdite et les contrevenants risquent une amende, voire une peine de prison.