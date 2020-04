Coronavirus / GFM : Le journaliste Bacary CISSE testé positif est guéri

Bonne nouvelle pour le GFM. Le journaliste Bacary Cissé est guéri. L’annonce a été faite par lui-même à sa sortie, ce jeudi 2 avril 2020 de l’hôpital de Diamniadio où il a été admis le 19 mars dernier.

« J’ai informé le Directeur général (Birane Ndour : Ndlr) que j’ai été contrôlé négatif du Covid-19 qui m’a terrassé depuis le 19 mars 2020. Au bout de 13 jours, j’ai finalement été libéré de mon isolement à l’hôpital de Diamniadio donc guéri du Coronavirus », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le Rédacteur en chef du quotidien sportif « Record » tient à remercier tout le personnel de GFM, sa famille, ses amis, ses confrères, sans oublier le monde sportif pour leur soutien.

«Je remercie tout le personnel de GFM et particulièrement le DG qui n’a jamais cessé de me soutenir. Mes remerciements vont aussi à l’endroit de tous les membres de la Rédaction de RECORD qui m’ont apporté soutien et réconfort pendant ces moments difficiles. Je remercie aussi ma famille, mes amis, les confrères sans oublier le monde sportif qui m’ont tous apporté soutien et manifesté leur sympathie », confie-t-il à IGFM.

Pour rappel, le journaliste sportif qui était revenu d'un voyage en France avait été testé positif au Coronavirus le lundi 16 mars dernier par l’Institut Pasteur de Dakar, à la suite d’une ordonnance médicale.