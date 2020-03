Coronavirus : IAM Sénégal a déployé un dispositif digital permettant à ses étudiants d’accéder aux cours en ligne ainsi qu’aux évaluations.

L’institut africain de management IAM Sénégal, filiale du Groupe Takafa Education, business school leader en Afrique de l’Ouest et Centrale, contribue à la lutte contre la pandémie du coronavirus à travers une série de mesures visant à assurer la protection de ses étudiants ainsi que de ses collaborateurs.



Considérant les circonstances exceptionnelles dues au Covid-19 et les mesures de protection édictées par l’État sénégalais, IAM Sénégal souhaite rappeler que sa priorité absolue demeure la santé, la sécurité et le bien-être de ses étudiants et collaborateurs. Cette priorité se traduit par un « plan de continuité » destiné à limiter la propagation du virus tout en garantissant la poursuite de la mission d’enseignement d’IAM Sénégal.



Dans le strict respect des consignes des autorités publiques, des mesures de confinement ont été instaurées pour l’ensemble du personnel administratif, dont une partie est actuellement en télétravail pour assurer la continuité des activités essentielles de l’établissement.



IAM Sénégal a par ailleurs déployé un dispositif digital permettant à ses étudiants d’accéder aux cours en ligne ainsi qu’aux évaluations. Toutes les équipes pédagogiques sont également disponibles par téléphone pour le suivi des dossiers et des opérations.



Au sein de l’établissement, IAM Sénégal a aussi procédé au renforcement des mesures de sécurité et d’hygiène (respect des « gestes barrière », utilisation du gel hydro-alcoolique, nettoyage quotidien de l’établissement...). Chaque geste compte dans cet effort collectif qui demandera de faire preuve de solidarité, de rigueur et du sens des responsabilités.



Enfin, l’IAM souhaite rassurer les étudiants et les parents d’étudiants. Si le Président du Conseil d’Administration, M. Moustapha Guirassy, a effectivement été testé positif comme il l’a lui-même annoncé dans un geste responsable et citoyen qui nous honore, nous sommes heureux de vous informer qu’il est actuellement en bonne santé, testé à présent négatif et qu’il va regagner aujourd’hui son domicile.



Des dispositions ont été prises pour identifier les personnes ayant été en contact avec lui, avec l’appui du Ministère de la Santé. Une liste ne comprenant que deux personnes testées positives a été transmise à ce dernier, afin que ses équipes prennent toutes les mesures nécessaires au dépistage et au traitement des patients.



Ces personnes sont en voie de guérison.

L’ensemble du personnel, du corps professoral et de la direction d’IAM reste saisi de la question et se tient mobilisé pour répondre aux besoins et interrogations de ses étudiants, parents d’étudiants et partenaires.



À propos d’IAM SénégalFondé à Dakar en 1996 par Moustapha Mamba Guirassy, l'IAM a diplômé plus de 20 000 étudiants depuis sa création avec deux établissements, au Sénégal et au Mali. Avec un corps professoral de haut niveau et un personnel dévoué, IAM propose les plus hauts standards d’éducation supérieure en Afrique de l’Ouest. En 2019, IAM a été classé au deuxième rang des meilleures écoles de commerce en Afrique subsaharienne par Jeune Afrique.



L'IAM n'a cessé de travailler pour renforcer ses programmes en investissant dans les nouvelles technologies numériques et des expériences d'apprentissage pratiques et ancrées dans les réalités africaines.

Les programmes académiques spécialisés et de haute qualité de l'IAM contribuent à la solide réputation du groupe en tant que l'une des meilleures écoles privées en Afrique subsaharienne.



Depuis 2019, IAM a intégré le groupe Takafa Education, créé la même année et porté par le véhicule d’investissement Africa Edu Holdings (AEH), lancé par le fonds panafricain Emerging Capital Partners (ECP) avec trois grandes institutions de financement de développement (IFD), Proparco (France), Finnfund (Finlande) et IFU (Danemark).



Le groupe Takafa Education a pour mission de réunir et fédérer au sein de sa plateforme des institutions d’enseignement supérieur et des universités en Afrique francophone pour proposer des formations accessibles et répondant aux besoins en compétences, actuelles et futures, des économies africaines.

Takafa Education est l’actionnaire unique de l’Institut africain de Management (IAM) du Sénégal et du Mali."































dakaractu