Coronavirus : Justin Trudeau se place à l'isolement, son épouse contaminée

Le coronavirus se rapproche-t-il dangereusement de Justin Trudeau au Canada ? Le Premier ministre canadien a décidé jeudi de travailler de chez lui par mesure de précaution après que son épouse a été testée positive au Covid-19.



La nouvelle a été confirmée par Justin Trudeau en personne sur son compte Twitter.



Sophie Grégoire Trudeau présentait en effet des symptômes semblables à la grippe de retour d'un voyage à Londres.



Selon un communiqué, le Premier ministre ne ressent aucun symptôme lui-même, mais il a tout de même décidé d'annuler une réunion prévue jeudi et vendredi à Ottawa avec les Premiers ministres des provinces et des territoires canadiens.



Le pays recensait jeudi plus de 150 cas de coronavirus sur son territoire, majoritairement localisés en Ontario et en Colombie-Britannique, et un décès.