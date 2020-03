Coronavirus- Le point aux Etats-Unis,889 nouveaux décès entre vendredi et samedi en Italie...

Plus de 3 milliards de personnes étaient, samedi 28 mars, confinées à des divers degrés sur une planète balayée par la pandémie due au coronavirus qui a désormais fait plus de 30 000 morts, dont plus de 21 000 uniquement en Europe.



Plus de 640 000 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde, dans 183 pays et territoires, depuis la fin décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’Agence France-Presse à partir de sources officielles. Ces chiffres ne reflètent toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.



L’Europe, en particulier celle du Sud, est de loin désormais la région la plus touchée par la pandémie avec un total de plus de 20 000 morts. L’épicentre est désormais durablement installé dans le Vieux Continent, où des mesures de confinement sont en vigueur dans la plupart des pays et où les systèmes hospitaliers peinent à faire face à l’afflux de malades.





L’Italie compte désormais plus de 10 000 morts, après 889 nouveaux décès entre vendredi et samedi. La contagion continue toutefois de ralentir, avec une hausse de 6,9 % du total des cas positifs (92 472), après des hausses de 7,4 % et 8,3 % les deux jours précédents. Malgré ces signes considérés comme positifs par le personnel soignant, l’Italie devient le pays le plus endeuillé au monde par cette pandémie, avec un tiers des décès recensés dans le monde. Le confinement, qui dure normalement jusqu’au 3 avril, semble promis à être prolongé. « Sans ces mesures, nous nous serions retrouvés dans une situation insoutenable », a reconnu le chef de la Protection civile, Angelo Borelli.



En Espagne, le bilan s’est alourdi de 832 morts, samedi, portant le total à 5 690 décès. Il s’agit de la plus forte hausse en un jour depuis le début de la crise alors que le nombre total de personnes contaminées est passé de 64 059 à 72 248. Le gouvernement a annoncé, à partir de ce week-end, l’arrêt de toutes les activités économiques « non essentielles » pour deux semaines.



Les mesures de confinement dans ces deux pays sont en place depuis plusieurs semaines et les spécialistes ont l’espoir de voir arriver prochainement le pic de l’épidémie. « Nous y arrivons, dans certaines zones du pays, nous l’avons probablement dépassé », a jugé le directeur du Centre d’alertes sanitaires espagnol, Fernando Simon. « Nous avons toujours un problème important au niveau de la saturation de nos unités de soins intensifs ».



Au Royaume-Uni, où un confinement partiel a été mis en place ces derniers jours, le bilan dépasse désormais les 1 000 morts avec 260 nouveaux décès en une seule journée.



Les Etats-Unis, qui ont enregistré un nombre record de 345 décès en vingt-quatre heures, comptent depuis vendredi 100 000 cas officiellement déclarés, pour 1 544 morts recensées. En plus de l’Etat de New York, où le gouverneur Andrew Cuomo prédit que l’épidémie durera « des semaines et des semaines », de nombreux cas sont désormais détectés dans les grandes villes du Midwest comme Detroit et Chicago, et même dans les campagnes.



Parmi les autres pays particulièrement touchés, la Corée du Sud a fait état, samedi, de 146 nouveaux cas confirmés de contamination (pour un total de 9 478) et cinq décès supplémentaires, portant le total à 144 décès. En Iran, le bilan s’est alourdi de 139 morts en vingt-quatre heures, portant le total à 2 517 morts.



La Russie, qui a elle aussi décidé tardivement la mise en place de mesures pour endiguer la pandémie, a annoncé la fermeture totale de ses frontières dès le 30 mars. A partir de samedi les restaurants et la plupart de ses commerces fermeront. Moscou, le principal foyer épidémique du pays, a déjà fermé tous ses cafés, restaurants et magasins hors alimentaire et pharmacie jusqu’au 5 avril.



En Europe, le confinement a été prolongé de deux semaines en Belgique, quand l’Irlande impose un confinement total à sa population jusqu’au 12 avril. En Allemagne, les restrictions et fermetures seront maintenues au moins jusqu’au 20 avril, a fait savoir le chef de la chancellerie fédérale, Helge Braun.



En Afrique, les confinements, interdictions et fermetures ne sont pas toujours faciles à faire respecter dans des villes où la promiscuité est souvent la règle et la débrouille un mode de vie. Ainsi à Kinshasa, capitale surpeuplée de République démocratique du Congo, le confinement a été reporté par crainte d’« insécurité » après une flambée des prix des biens de première nécessité.



En Chine, la ville de Wuhan s’est progressivement rouverte samedi après plus de deux mois d’isolement quasi total. Scène symbolique, le premier train de voyageurs autorisé depuis le confinement a ramené plusieurs dizaines d’habitants piégés depuis fin janvier à l’extérieur de la ville. Cinq districts de la ville de 11 millions d’habitants ont levé les restrictions de circulation qui y étaient en vigueur.



Face à l’autre catastrophe, économique, qui s’annonce, la communauté internationale tente de mobiliser des sommes astronomiques. Dans un entretien à des journaux italiens Emmanuel Macron, a appelé à la solidarité budgétaire européenne en se disant favorable à des « corona bonds » – un grand emprunt européen mutualisé – face aux réticences de Berlin.



Très inquiets de l’accélération de la pandémie de coronavirus, notamment aux Etats-Unis, les marchés boursiers ont à nouveau sombré dans le rouge, alors que Donald Trump promulguait le plan historique de relance de l’économie américaine. Mobilisant 2 200 milliards de dollars, c’est le plus vaste ensemble de mesures jamais adopté aux Etats-Unis.



Au Japon, le premier ministre Shinzo Abe a annoncé « un plan de soutien d’une taille sans précédent », composé de dispositions budgétaires, monétaires et fiscales, qui « dépassera celui élaboré après la crise de Lehman », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, en référence à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers qui avait fait exploser la crise financière mondiale en 2008.