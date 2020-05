Coronavirus : Le seuil des 1000 cas franchi au Sénégal.

Après deux mois de riposte depuis le premier cas de Covid-19 enregistré par notre pays, « le cumul des cas est de 1024 », a annoncé la directrice générale de la Santé publique, Marie Khemesse Ngom Ndiaye dans son bulletin épidémiologique diffusé ce vendredi 1er mai 202. « Au total, il y a eu 9 décès, 356 personnes guéries, un évacué et donc 658 sous traitement », ajoute cette source.



Dr Marie Khemesse Ndong Ndiaye a annoncé ce mardi la guérison de 22 patients hospitalisés, hissant le nombre à 356. Ce qui place le Sénégal premier en Afrique de l’Ouest en terme de rémissions, selon les statistiques régulièrement mises à jour sur Google.



Le président Macky Sall avait déclaré lundi 23 mars l'état d'urgence sanitaire, avec l'instauration de mesures plus strictes (couvre-feu dès 20h) destinées à lutter contre la propagation du coronavirus. La suspension des activités non-essentielles a été aussi décidée et les rassemblements désormais interdits...