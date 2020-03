Coronavirus : Macky s'entretient avec Trudeau

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est entretenu avec le président du Sénégal, Macky Sall, au sujet des derniers développements concernant la pandémie de COVID-19.

Le président Sall a offert à Sophie Grégoire Trudeau ses vœux de prompt rétablissement.

Le premier ministre Trudeau a exprimé sa solidarité à l'égard du président Sall et de tous les Sénégalais, qui prennent les mesures nécessaires pour contenir la COVID?19 et protéger la santé et la sécurité de la population du pays.

Les deux dirigeants ont parlé de la nécessité d'agir de façon précoce et vigoureuse, à l'intérieur des pays comme à l'échelle internationale, pour changer la trajectoire de la maladie. Ils ont également convenu de l'importance de renforcer les systèmes de santé, financiers et économiques en Afrique.

Le premier ministre a offert le soutien du Canada sous forme de conseils et d'une aide internationale pour aider les pays vulnérables à s'adapter aux effets dévastateurs de la COVID-19.

Cet appel s'inscrit dans la solide relation que le Canada entretient avec le Sénégal et que le premier ministre Trudeau a resserré encore davantage lors de sa visite productive au Sénégal, au mois de février.

La COVID-19 est un enjeu mondial en évolution. Le gouvernement du Canada travaille de près avec ses partenaires locaux, provinciaux, territoriaux et internationaux pour s'assurer que les impacts du virus sur la santé, ainsi que ses répercussions économiques et sociales au Canada et à travers le monde sont limités.