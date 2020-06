Coronavirus: Macron en visite chez Sanofi dans un contexte de course aux vaccins

Le vaccin doit être un « bien public mondial ». Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron le dit et le répète. Le président français s'était ému des propos de Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, au mois de mai quand il avait déclaré que les États-Unis auraient le vaccin en priorité lorsqu'il serait disponible.



En se rendant sur le site de Sanofi, près de Lyon, en compagnie de ce même Paul Hudson, Emmanuel Macron tourne donc la page de cet incident et montre sa volonté de collaborer avec ce grand laboratoire, qui a son siège social en France. Ce qui n'est pas anodin quand on parle, comme l'a fait Emmanuel Macron dans sa dernière allocution, de « souveraineté et de relocalisation de certaines productions stratégiques », explique un membre du gouvernement.



« Accès global »



L'objectif d'Emmanuel Macron est de mobiliser les laboratoires qui ont lancé des recherches sur le vaccin pour obtenir un « accès global » et un prix « juste », c'est-à-dire dans lequel les laboratoires renoncent à faire du profit en participant aux investissements dans la recherche. Si Sanofi doit annoncer des investissements, en parallèle selon l'Élysée, Emmanuel Macron doit quant à lui annoncer une initiative visant à financer la recherche et le développement de vaccins sur le sol français ainsi qu'à renforcer la capacité de production.