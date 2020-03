Coronavirus : Suspension des vols de passagers en provenance et à destination de plusieurs pays dont le...Sénégal

Il s’agit de l’Autriche, du Danemark, de la Grèce, de la Suisse, de la Suède, de la Norvège et la Turquie, précise le ministère dans un communiqué.



Il s’agit aussi du Liban, de l’Égypte, de Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, d’Oman, de la Jordanie et de la Tunisie.



Cette suspension concerne également le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad, le Canada et le Brésil, selon la même source.



Ces mesures ont été préalablement notifiées aux pays concernés par voie diplomatique, conclut le communiqué. Mais, bizarrement le ministère des affaires étrangères du Sénégal n'a pas publié cette der des ders.