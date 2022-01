Coronavirus : Un après Omicron, un nouveau variant découvert au Cameroun!

La maladie à coronavirus n'arrête pas de créer la surprise avec ses multiples mutations. Récemment, c'est le variant Omicron qui a été découvert même si certains spécialistes restent dubitatifs quant à sa dangerosité.



Et voilà qu'un nouveau variant a été découvert chez une personne au sud de la France, qui revenait d'un séjour au Cameroun. Selon MedRxiv, une archive de prépublications consacrée à la recherche médicale, "cette personne aurait contaminé 12 personnes avec ce nouveau variant".



D'après les assurances du virologue et président du comité scientifique et chef du service Maladies virales de Sciensano, l’Institut belge de santé, il n'y pas lieu de s'inquiéter. Il est normal que ce virus mute".



Cette mutation, qui a reçu le nom de "B.1.640.2", est pour le moment sous haute surveillance, selon l'organisation mondiale de la santé, même si certaines de ses mutations comme N501Y, E484K et N501Y sont bien connues.





























dakaractu