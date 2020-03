Coronavirus - Vous avez dit confinement ?

La propagation rapide du coronavirus dans notre pays n'a pas fini semer la panique au sein de la population. Il est vrai que l'épidémie est à prendre au sérieux et que les populations doivent prendre des mesures de prévention. Les précautions d'usage sont rappelées tous les jours dans les médias mais le comportement de nos compatriotes ne change pas. Du coup, les plus alarmistes préconisent des mesures drastiques.

Les moins pessimistes préconisent à l'Etat de prendre, comme la France, des mesures de confinement de la population et les plus pessimistes proposent même à Macky Sall de décréter un couvre-feu ! C'est du moins, l'information glanée par la rédaction de dakarposte.

C'est bien normal d'avoir des craintes mais il ne faut quand même pas exagérer ! En cas de couvre-feu ou de mesures de confinement comment se débrouillera le goorgoorlou qui n'a pas les moyens de faire une ample provision pour nourrir sa famille pendant plusieurs jours sans sortir de chez lui ? Comment ce pauvre talibé qui est en quête de pitance pourra-t-il se nourrir ? Comment le marchand ambulant paiera-t-il son loyer s'il ne peut plus rien vendre ? Il y a des tas de questions autour de tout cela et notre pays n'a pas les moyens d'y faire face. Alors, ayons des inquiétudes mais soyons sérieux et faisons face avec courage et dignité.