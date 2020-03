Coronavirus au Sénégal : Toute la vérité sur le cas du patient Français

"Le patient, qui a l'habitude d'appeler SOS médecin, nous a appelé le 28 février"



Une déclaration qui est loin de ressembler à la réalité selon le Dr Boubacar Signaté de S.O.S. médecin. Sur sa page facebook, il a tenu à rétablir la vérité des faits.



"Le patient, qui a l'habitude d'appeler SOS médecin, nous a appelé le 28 février 2020, pour un syndrome grippal (toux, fièvre, éternuement, courbatures) évoluant depuis 48 heures", a soutenu ce travailleur de Sos médecin. Il avance que depuis l'apparition du Covid-19 en Chine, nous avons, mis en place un système de détection de cas possibles avec un questionnaire utilisé par le centre d'appel, et une régulation médicale gérée par un médecin de garde.



"Quand cette organisation a détecté le cas possible, nous avons conseillé au patient de rester chez lui, de mettre un masque chirurgical, de s'isoler du reste de sa famille, nous lui avons préconisé un traitement symptomatique, et nous avons alerté la cellule du ministère de la Santé", a-t-il indiqué.



D'après lui, "le patient n'est jamais venu en consultation, n'est jamais allé de lui-même à l'hôpital de Fann et aucun soignant de SOS médecin n'a été en contact avec lui, ni aucun autre soignant".



"Nous avons fait alerter le médecin-Chef de district, qui, en collaboration avec l'Institut Pasteur a procédé aux prélèvements, confirmé la positivité des tests, puis le patient a été pris en charge à l'hôpital de Fann via un transport sécurisé", a déclaré Dr Boubacar Signaté.



"Vous pouvez faire confiance à notre centre d'appel, à nos médecines, nos infirmiers, qui sont très bien formés, qui se sont entraînés à la gestion de cette crise, et c'est d'ailleurs ce qui a permis de détecter de premier cas", avance-t-il.



"Nous devons être tous mobilisés"



Pour le médecin, "nous devons être tous mobilisés pour sensibiliser, communiquer sur les bonnes pratiques et insister sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives".



"Quant aux autorités, nous faisons tout pour les aider à bien gérer cette épidémie, ils doivent aussi tout faire pour améliorer leur communication, veiller sur le respect strict des données personnelles, le devoir de confraternité et œuvrer pour la coopération mutuelle", a-t-il fait savoir.































seneweb