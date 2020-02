Coronavirus : décès d'un touriste chinois en France, premier mort hors d'Asie

Un touriste chinois âgé de 80 ans touché par le coronavirus et qui était hospitalisé à Paris est décédé, a déclaré samedi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, lors d'un point presse. Il s'agit du premier mort lié à ce virus en France et en Europe.



L'état de ce patient, arrivé en France le 23 janvier et hospitalisé quelques jours plus tard en réanimation à l'hôpital Bichat à Paris avec une grave infection pulmonaire, "s'était rapidement dégradé et il était depuis plusieurs jours dans un état critique".



Sa fille de 50 ans, également touchée par la maladie et hospitalisée dans le même établissement, n'inspire en revanche aucune inquiétude et "devrait pouvoir sortir prochainement", a précisé la ministre. La France a recensé à ce jour 11 cas confirmés en lien avec l'épidémie de Covid19.



En Chine, le bilan ne cesse de s'alourdir. L'épidémie du nouveau coronavirus a désormais dépassé, samedi 15 février, les 1 500 morts dans le pays.



Le ministère égyptien de la Santé a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. Le porteur de la maladie, qui n'est pas égyptien, a été hospitalisé en quarantaine.





Les médecins et infirmiers en première ligne



Plus de 66 000 cas de contamination ont désormais été enregistrés en Chine, dont au moins 1 716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, selon la Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère. Les autorités ont révélé que six membres du personnel soignant étaient décédés, soulignant les risques qu'ils encourent dans des hôpitaux débordés.



La grande majorité des contaminations en milieu hospitalier ont eu lieu à Wuhan, chef-lieu de la province du Hubei, dans le centre de la Chine, et foyer de cette épidémie de pneumonie virale appelée Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



L'annonce du chiffre des contaminations à l'hôpital survient une semaine après la mort, due au virus, d'un médecin qui avait tenté d'alerter les autorités mais avait été réprimandé par la police. Son décès avait provoqué la colère sur les réseaux sociaux.



Des billets de banque désinfectés



Pour limiter la propagation du virus, la Chine nettoie et met en quarantaine les billets de banque usagés dans l'objectif affiché de limiter la propagation du coronavirus, a annoncé samedi la banque centrale, tout en réaffirmant son soutien aux entreprises mises en difficulté par l'épidémie.



Les banques font usage de rayons ultraviolets ou de hautes températures pour désinfecter les billets, avant de les placer sous scellés et de les isoler pendant sept ou quatorze jours, a expliqué Fan Yifei, vice-gouverneur de la Banque centrale chinoise (PBOC).



Après cette période de "quarantaine", dont la durée dépend de la sévérité de l'épidémie du coronavirus dans la région concernée, les billets de banque peuvent être remis en circulation, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.



La Chine concentre 99,9 % des décès dus au coronavirus enregistrés dans le monde. Jusqu'à présent, le Japon, les Philippines et la France sont les seuls autres pays ayant fait état de décès (un chacun) sur leur territoire.



Un paquebot, principal foyer d'infection hors de Chine



Côté américain, après avoir initialement félicité Pékin pour son "travail très professionnel", la Maison Blanche a pris ses distances jeudi. "Nous sommes un peu déçus du manque de transparence de la part des Chinois", a déclaré devant la presse Larry Kudlow, le principal conseiller économique du président Donald Trump.



Le principal foyer d'infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess, en quarantaine au Japon près de Yokohama : 218 cas de contamination y ont été confirmés, dont 44 nouveaux cas annoncés jeudi.



Les États-Unis prévoient d'évacuer des Américains se trouvant à bord du paquebot, maintenu depuis début février en quarantaine au Japon en raison de la présence de cas de coronavirus à bord, a annoncé samedi l'ambassade américaine.



Les centaines de passagers d'un navire de croisière américain, le Westerdam, ont pu débarquer vendredi au Cambodge. Le bateau avait erré en mer plus de 10 jours, cinq ports asiatiques lui interdisant d'accoster par crainte du coronavirus.