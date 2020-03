Coronavirus : en Chine, près de 30 personnes bloquées sous les décombres d'un hôtel

Un hôtel s'est effrondré samedi 7 mars à Quanzhou, dans la province chinoise de Fujian. D'après des sources officielles, près de 30 personnes étaient bloquées samedi soir dans les décombres.



Cet hôtel cinq-étoiles servait de lieu de quarantaine pour des personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus. Le bâtiment s'est effondré vers 11h30 GMT.



Environ quatre heures après l'effondrement, la municipalité de Quanzhou a indiqué que 38 personnes sur les 70 qui occupaient l'hôtel avaient été secourues.



L'hôtel, situé dans la province du Fujian, qui comprend 80 chambres, avait récemment été converti en installation de quarantaine pour des personnes ayant été en contact avec des patients contaminés par le nouveau coronavirus.



700 sauveteurs mobilisés



Des images circulant sur le réseau social Weibo montrent des équipes de sauveteurs s'activant sur les lieux dans l'obscurité. Certains s'efforcent de rassurer une femme coincée sous un lourd débris tandis que des blessés sont transportés vers les ambulances.



Selon les autorités locales de Quanzhou, plus de 700 sauveteurs ont été déployés sur place avec des engins de chantier et des grues.



Depuis le début de l'épidémie Covid-19 en décembre dernier, Quanzhou a enregistré 47 cas de contamination.



Foyer du coronavirus, la Chine est toujours le pays le plus touché par l'épidémie. Le pays a annoncé samedi 28 de nouveaux décès, portant le bilan total à 3 070 morts sur son territoire. Les aurorités ont fait état d'une nouvelle augmentation du nombre de cas en dehors de la province du Hubei, où le virus est apparu en décembre.