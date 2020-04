Coronavirus : en France, Macron rencontre Raoult, Le Maire prévoit une récession à -6 % en 2020

Alors que la présidence de la République a confirmé la prolongation du confinement au-delà du 15 avril, les prévisions économiques s’assombrissent en France avec l’annonce jeudi, par Bruno Le Maire, d’une récession attendue à 6 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin de l’année 2020. La dette publique devrait atteindre 112 % du PIB.



Emmanuel Macron présentera lundi soir ses décisions pour la poursuite de la lutte contre l’épidémie. Une intervention pour laquelle M. Macron a déjà débuté un certain nombre de consultations : le président se trouvait jeudi après-midi à Marseille, pour rencontrer le professeur Didier Raoult, qui finalise une étude réalisée sur 1 000 patients traités dans son service avec l’hydroxychloroquine.





Alors que 6,9 millions de salariés sur près de vingt millions de salariés du privé sont concernés par le chômage partiel, un chiffre en progression constante, le produit intérieur brut (PIB) du pays s’est effondré de 6 % au premier trimestre, selon la Banque de France, qui a publié sa première enquête de conjoncture prenant en compte les effets des mesures de confinement entrées en vigueur le 17 mars.





Le ministre de l’économie Bruno Le Maire a annoncé aux Echos, jeudi après-midi, que le gouvernement prévoit une récession de l’économie à - 6 % en 2020, en France. « Il s’agit de la plus grande récession en France depuis 1945 », a souligné le ministre. Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, lors du même entretien au quotidien économique, a déclaré tabler sur un déficit public de 7,6 % du PIB et une dette publique à hauteur de 112 % du PIB.



Autre annonce : le plan d’urgence pour l’économie devrait passer de 45 milliards à 100 milliards d’euros, « en additionnant la totalité des mesures budgétaires et de trésorerie en faveur des entreprises », a précisé le ministre – incluant l’indemnisation du dispositif d’activité partielle (20 milliards d’euros provisionnés), le fond de solidarité (dont la dotation passe de 1 à 5 milliards), le report de charges fiscales et sociales (à hauteur de 33 milliards d’euros). « Pour le seul budget de l’Etat, le coût passe de 6 milliards environ à presque 22,5 milliards », a détaillé M. Darmanin.



Compte tenu du recul de 0,1 % du PIB au quatrième trimestre 2019, la France est donc entrée en récession – celle-ci se caractérisant par deux trimestres consécutifs de recul du PIB. L’activité économique globale a chuté de 32 % pendant la quinzaine de confinement de mars.