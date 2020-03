Coronavirus en France : un nouveau mort et 61 nouveaux cas

Le coronavirus a fait une nouvelle victime en France, a-t-on appris lundi 2 mars dans l'après-midi. Selon le maire de Compiègne, Philippe Marini (Les Républicains), une personne supplémentaire est décédée du Covid-19 dans l'Oise.



Interrogé par Le Parisien et BFMTV, Philippe Marini avait dans un premier temps fait état de trois décès au total parmi des patients passés à l'hôpital de Compiègne, dont deux au cours du week-end.



"Il y a eu doute sur un cas, d'une personne transportée au CHU d'Amiens et, en définitive, le diagnostic Covid-19 s'est avéré négatif. Donc on en est bien à deux et non pas à trois (décès de patients passés par l'hôpital de Compiègne)", a par la suite corrigé Philippe Marini sur BFMTV.





La personne contaminée par le coronavirus et décédée au cours du week-end à Compiègne est une personne âgée qui souffrait de plusieurs autres pathologies, a précisé l'édile, selon lequel le diagnostic a été effectué post mortem.



La première des victimes passées par l'hôpital de Compiègne était un enseignant en poste à Crépy-en-Valois (Oise), dont le décès en début de semaine dernière à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière était déjà connu.



191 cas confirmés



Lundi soir, lors de son point-presse quotidien, le ministère de la Santé a confirmé ce troisième décès et a annoncé que 61 nouveaux cas avaient été recensés, portant le total à 191 depuis son apparition sur le territoire français.



L'Oise reste le département le plus touché, avec "64 cas au total liés aux chaînes de transmission" en provenance de cette zone.



Sur 191 personnes infectées depuis l'introduction en France de ce nouveau virus apparu en Chine en décembre, trois personnes sont décédées, 12 sont guéries et 176 sont hospitalisées.



L'Italie passe le seuil des 50 morts



La France fait partie des pays les plus touchés en Europe avec l'Allemagne (157 cas confirmés lundi matin), loin derrière l'Italie.



Dans ce dernier, la barre des 50 morts a été franchie lundi (52 morts), après une spectaculaire accélération des contagions, avec plus de 500 nouveaux cas dimanche sur un total de 2 036.