Coronavirus en Italie- 743 nouveaux morts en... 24 heures

Dans le monde, le nombre de personnes contaminées atteint 398 107 cas. On compte ce jour, 18 227 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS demande aux pays d'attaquer et de tester tous les cas suspects.



Côté Italie, après avoir amorcé une baisse durant deux jours, donnant de l'espoir aux Italiens, le bilan repart à la hausse ce mardi 24 mars avec pas moins de 743 décès en 24 heures, soit 335 de plus que la veille. Le pays compte à ce jour 63 927 cas de Covid-19 détectés et 6 820 décès depuis le début de l'épidémie.



L'Iran annonce 127 nouveaux décès en 24 heures, avec un bilan officiel, ce mardi 24 mars, de 1934 morts.



En Espagne, le virus a causé la mort de 514 personnes de plus en 24 heures ce mardi 24 mars, atteignant ainsi 2 800 morts dans le pays. Le nombre de cas de contamination a aussi beaucoup évolué de son côté, passant à plus de 39 673 cas. L'Espagne est ainsi le quatrième pays le plus touché dans le monde par cette pandémie. Les experts en charge du comité de crise sanitaire estiment que le pic de l’épidémie est proche.



En France, les mesures de confinement ne se sont pas durcit mais les contrôles ont été renforcés. Ce lundi 23 mars au soir, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires, 19 856 personnes sont contaminées par le COVID-19 et 860 sont décédées, soit 1435 cas et 186 décès supplémentaires en 24 heures. On recense actuellement 2 082 cas en réanimation.



En Allemagne, le bilan totalise désormais plus de 31 991 cas de personnes infectées par le virus. Pour l'instant, le nombre des décès est relativement faible par rapport aux autres pays européens, comptabilisant 149 morts en Allemagne. Des mesures pour limiter l'accès aux frontières et des restrictions ont été mises en place visant à limiter les déplacements, bien que celles-ci n'aillent pas encore jusqu'au confinement comme en France ou en Italie. L'Allemagne interdit les rassemblements de plus de 2 personnes avec distance minimum d'1,5 mètres (hors personnes d'un même foyer). De son côté, Angela Merkel a été placé en confinement après avoir été en contact avec un médecin testé positif au coronavirus.