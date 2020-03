Coronavirus en Italie : un chef de parti contaminé et le pape en retrait

Après avoir annoncé mercredi la fermeture des toutes ses écoles et universités, l'Italie, pays le plus durement touché d'Europe par le coronavirus, continue de subir les conséquences de l'épidémie. Elles touchaient samedi 7 mars de hauts personnages de la vie publique italienne : le chef de file du Parti démocrate italien a annoncé avoir été contaminé, tandis que le pape François a annulé ses apparitions publiques.



Nicola Zingaretti, chef de file du Parti démocrate italien, qui appartient à la coalition au pouvoir, a déclaré samedi avoir été diagnostiqué positif. "J'ai moi aussi le coronavirus", a-t-il déclaré dans une vidéo qu'il a diffusée sur Facebook et dans laquelle il dit être cloîtré chez lui et que les personnes qu'il a côtoyées ces derniers jours allaient être contactées pour des vérifications.



Le pape François privilégie Internet



Autre annonce majeure : l'annulation par le pape François de ses principales apparitions publiques prévues ces prochains jours, dans l'espoir de réduire la foule qui vient l'apercevoir place Saint-Pierre. Les autorités du Vatican ont annoncé samedi qu'il ne s'adressera pas aux fidèles depuis son balcon dimanche pour la traditionnelle prière de l'Angélus.



Cette dernière, tout comme l'audience du mercredi, se tiendra dans la bibliothèque du Palais apostolique et sera diffusée sur Internet, précise le Vatican. Affaibli par un état présenté comme grippal, François, âgé de 83 ans, a annulé la semaine dernière sa participation à la retraite du Carême pour la première fois de son pontificat.





Avec 4 636 cas et 197 décès, l'Italie est également très touchée sur le plan économique par l'épidémie, notamment à cause des mesures prises pour endiguer son expansion.



La dernière en date : la décision samedi par le gouvernement d'envoyer 20 000 renforts dans ses hôpitaux, ce qui permettra de porter de 5 000 à 7 500 le nombre de lits en soins intensifs.



Le ministre de l'Économie, Roberto Gualtieri, a chiffré cette semaine à 7,5 milliards d'euros l'impact économique de l'épidémie et relevé à 2,5 % du PIB l'objectif de déficit budgétaire contre 2,2 % auparavant. Un bilan qui suscite l'indulgence de la Commission européenne concernant le cas de l'Italie.



La clémence de Bruxelles



Le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, Paolo Gentiloni, a ainsi annoncé que la Commission européenne ne prendra pas en compte les dépenses effectuées par l'Italie pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dans son appréciation de la conformité du déficit public.



"En ce qui concerne les mesures de soutien annoncées, toute dépense exceptionnelle décidée en réponse à l'épidémie serait par définition exclue du calcul", a écrit Paolo Gentiloni dans une lettre publiée samedi sur le site internet du ministère italien de l'Économie, et que le vice-président de la Commission européenne a cosignée.



Après une première aide d'urgence de 900 millions d'euros annoncée la semaine dernière pour les régions les plus affectées, le gouvernement a porté son aide à 3,6 milliards d'euros et s'apprête à revoir encore le montant de ces mesures de soutien.



La maladie s'est développée en Italie à partir du nord du pays, dans les régions de Lombardie et de Vénétie, où une brusque flambée de cas confirmés a été enregistrée le 21 février et ne cesse depuis de prendre de l'ampleur. Au point de forcer Rome à prendre des mesures radicales, comme la fermeture de toutes les écoles et universités du pays, mais aussi des cinémas et des théâtres.



Les rencontres de la Série A, élite du football professionnel italien, se disputeront désormais à huis clos.