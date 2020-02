Coronavirus : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie rapatrient leurs ressortissants

Selon « Jeune Afrique », le président Abdelmadjid Tebboune a fait rapatrier 36 ressortissants algériens de Wuhan. Dix ressortissants tunisiens ainsi qu’un nombre non précisé de Libyens et de Mauritaniens ont également été évacués à bord de l’appareil d’Air Algérie « à la demande des autorités de leur pays », a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. Les rapatriés seront maintenus à l’isolement pendant 15 jours à l’hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses d’Alger. L’avion qui s’était rendu dimanche à Wuhan transportait par ailleurs un don de l’Algérie à la Chine comprenant 500 000 masques à trois couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants. Rabat a également rapatrié 167 Marocains qui se trouvaient à Wuhan. Un avion de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a atterri ce lundi matin à l’aéroport de Benslimane, entre Rabat et Casablanca. Accompagnés par des équipes médicales, ces ressortissants ont été conduits vers des sites dédiés, dont les hôpitaux Sidi Saïd à Meknès et Mohamed V à Rabat, où ils resteront en observation pendant 20 jours. En raison de l’absence de vols directs entre la Tunisie et la Chine, un avion jordanien a rapatrié trois étudiants tunisien vivant à Wuhan, parmi 71 personnes de différents pays arabes. L’appareil a atterri le 1er février à l’aéroport de la Reine Alia, en Jordanie.