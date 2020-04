Coronavirus : l’Espagne franchit le cap des 10 000 morts

La barre des 10 000 personnes mortes du Covid-19 a été franchie en Espagne. Le ministère de la Santé a fait état jeudi 2 avril de 950 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures.



Le pays comptabilise désormais 110 238 cas de contaminations au Covid-19, soit une hausse de 8 102 cas en 24 heures, a ajouté le ministère. Cependant, la progression du nombre de nouveaux cas continue de ralentir.



L'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie après l'Italie.



Les activités économiques non essentielles à l'arrêt



Dimanche, le gouvernement espagnol a encore durci le confinement en ordonnant l'arrêt jusqu'au 9 avril de toutes les activités économiques "non essentielles", une mesure visant particulièrement la construction et l'industrie.



Ces mesures ont déjà eu un fort impact sur l’économie. L'Espagne a enregistré en mars 302 265 nouveaux demandeurs d'emploi, en raison de "l'impact extraordinaire de la crise sanitaire du Covid-19", a annoncé jeudi le ministère du Travail.



Au total, 898 822 personnes ont perdu leur emploi en Espagne depuis la mise en place des mesures de confinement, dont environ 550 000 travailleurs intérimaires.