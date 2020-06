Coronavirus : l'avertissement de l'OMS

Est-ce trop tôt pour la Russie ? Beaucoup le pensent, et pourtant le pays a largement assoupli ses mesures de confinement ce mardi, et les autorités municipales à Moscou permettent à nouveau aux habitants de sortir sans attestation ou dérogation. La Russie, pourtant, enregistre des milliers de nouvelles infections tous les jours.



Sergeï Sobyanine, le maire de Moscou : "Nous prévoyons de rouvrir les restaurants en deux étapes. Le 16 juin, les terrasses d'été seront rouvertes et, dans une semaine, les services de restauration permanents rouvriront. Enfin, le 23 juin, nous prévoyons de lever les restrictions dans le monde du sport, de rouvrir les piscines, les centres de santé et de fitness."



Au Royaume-Uni, seuls cinquante-cinq nouveaux morts du coronavirus ont été enregistrées en 24h, soit le plus faible bilan depuis le 22 mars. Mais c'est la quarantaine imposée aux nouveaux arrivants qui fait débat. Cette Française vient d'arriver à Londres : "Les Français sont aujourd'hui pour moi des gens qui sont pas plus à risque de pouvoir voyager. Donc pourquoi cette quatorzaine à partir du 8 juin, c'est inexplicable en termes de gestion de risques. D'autant plus qu'il y a un paradoxe qui est le fait qu'on ne porte pas le masque systématiquement en Angleterre."