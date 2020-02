Coronavirus : la contamination s’accélère à travers la planète

L’épidémie de pneumonie s’accélère à travers le globe lundi 24 février. Quelque 78 000 personnes ont été contaminées à travers le monde, dans une trentaine de pays et territoires.



La Corée du Sud et l’Iran se retrouvent en première ligne, avec respectivement le plus grand nombre de cas de contamination et de morts en dehors de la Chine. En Europe, l’Italie déplore désormais cinq décès. Quatre pays — l’Irak, l’Afghanistan, le Koweït et Bahreïn — sont nouvellement touchés.



La Corée du Sud en première ligne



La Corée du Sud a annoncé que 70 nouveaux cas avaient été enregistrés lundi après-midi, portant le total des personnes contaminées à 833, ce qui constitue le plus grand foyer de l’épidémie en dehors de la Chine. Face au rythme de contagion, le président sud-coréen Moon Jae-in a proclamé dimanche l’état d’alerte maximale.



Plus de la moitié des cas annoncés en Corée du Sud concernent des membres d’une secte d’inspiration chrétienne dans la ville de Daegu (sud du pays). Dix-huit d’entre eux rentraient d’un pèlerinage en Israël où deux cas ont été déclarés et où de nouvelles mesures d’interdiction d’entrée ont été prises.



Hongkong interdit les arrivées de non-résidents venant de Corée du Sud



Hongkong va interdire à partir de mardi les arrivées de non-résidents en provenance de Corée du Sud, un des principaux foyers de coronavirus, ont annoncé lundi les autorités de la cité-Etat.



« En prenant en compte le développement de l’épidémie en Corée du Sud, le bureau de la sécurité va émettre une alerte rouge aux voyageurs », a déclaré aux journalistes John Lee, secrétaire à la sécurité de Hongkong. « Nous appelons les résidents de Hongkong à s’abstenir de tout voyage non nécessaire », a-t-il dit.





La Chine interdit la consommation d’animaux sauvages



Le nouveau coronavirus a tué 2 442 personnes et en a contaminé quelque 77 000 en Chine continentale, d’après le dernier bilan des autorités. C’est la plus grave urgence sanitaire qui frappe la Chine depuis la fondation du régime communiste, a déclaré dimanche le président Xi Jinping, tout en reconnaissant des « lacunes » dans la réponse à l’épidémie.



La Chine a décidé lundi d’interdire « complètement » le commerce et la consommation d’animaux sauvages, une pratique suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus. Autre décision — inédite depuis trois décennies —, le régime a annoncé lundi le report de la session plénière de l’Assemblée nationale populaire, grand-messe du régime communiste, qui devait s’ouvrir (comme chaque année) le 5 mars. Une nouvelle date sera décidée ultérieurement, a précisé la télévision nationale.



La ville de Wuhan, foyer d’apparition du nouveau coronavirus placé de facto en quarantaine depuis le 23 janvier avec ses 11 millions d’habitants, a finalement renoncé lundi à alléger les mesures d’isolement, revenant sur une annonce faite quelques heures plus tôt. La municipalité avait annoncé dans la matinée que les non-résidents pourraient quitter la ville s’ils ne présentaient pas de symptôme de la maladie et n’avaient jamais été en contact avec des porteurs du virus.





En Iran, le bilan officiel monte à douze morts

L’épidémie de nouveau coronavirus a fait quatre nouveaux morts en Iran, ce qui porte à douze le nombre de personne tuées dans le pays par le virus SARS-CoV-2, sur 64 personnes infectées, selon un bilan officiel rapporté lundi par l’agence de presse semi-officielle Iranian Students News Agency (ISNA – « Agence de presse des étudiants iraniens »).



Mais Ahmad Amirabadi Farahani, un député de Qom (centre), l’une des villes saintes de l’islam chiite, où ont été annoncés les premiers cas de coronavirus en Iran, a accusé lundi le gouvernement de « ne pas dire la vérité » sur l’ampleur de l’épidémie. Selon l’agence de presse Iranian Labour News Agency (ILNA), proche des réformateurs, M. Farahani a fait état de « 50 morts » rien qu’à Qom devant la presse à l’issue d’une session parlementaire à huis clos sur le virus.



« Je nie catégoriquement cette information », a déclaré à la mi-journée le vice-ministre de la santé, Iraj Harirchi, lors d’une conférence de presse retransmise à la télévision. « Nous nous engageons à être transparents sur la publication des chiffres », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Ali Rabii, lors de la même conférence de presse.





Premiers cas en Afghanistan, en Irak, au Koweït et à Bahreïn

Le Koweït et le royaume de Bahreïn ont annoncé lundi les premiers cas de personnes infectées par le Covid-19, en précisant qu’elles revenaient de l’Iran voisin. Le ministère de la santé koweïtien a précisé que trois personnes, revenant de la ville iranienne de Machhad (nord-est), avaient été testées positives au virus, alors que le ministère de la santé du Bahreïn a annoncé qu’un Bahreïni, de retour d’Iran, avait été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus.



En Afghanistan, un premier cas a été détecté dans la province d’Herat, dans l’ouest du pays, chez un patient arrivé lui aussi d’Iran, a annoncé lundi le ministre de la santé afghan, avant de déclarer l’« état d’urgence » dans cette province frontalière de l’Iran. L’Irak a également annoncé lundi le premier cas sur son sol : un citoyen iranien, âgé selon une source médicale, étudiant en religion dans la ville sainte chiite de Nadjaf.



De nombreux citoyens des pays arabes du Golfe, de confession chiite, se rendent fréquemment en Iran pour des pèlerinages sur les lieux saints chiites du pays. La multiplication de cas d’infection en Iran, devenu le principal foyer de l’épidémie dans la région, a poussé de nombreux pays voisins à fermer leurs frontières ou à restreindre les échanges avec ce pays.



Au Pakistan, au moins 200 personnes ont été placées à l’isolement lundi dans la province du Baloutchistan (sud-ouest), à la frontière avec l’Iran. Parmi ces personnes, 110 rentraient d’un pèlerinage à Qom.







Une cinquième victime en Italie



Le nouveau coronavirus a fait une cinquième victime en Italie, pays qui compte désormais 219 personnes contaminées dont 167 dans la seule région de Lombardie (nord), a annoncé lundi la Protection civile. « Il y a 219 personnes infectées et un cinquième décès s’est ajouté récemment en Lombardie, un homme de 88 ans de Caselle Landi », à environ 70 km au sud de Milan, a déclaré lundi le chef de la protection civile Angelo Borrelli lors d’une conférence de presse.



En moins de 48 heures, l’Italie est devenue le pays le plus touché en Europe. Depuis le premier décès d’un Italien, vendredi en Vénétie (région de Venise), le pays a pris de nombreuses mesures de précaution, dont la mise en quarantaine d’une dizaine de villes du nord. Le carnaval de Venise, qui devait se terminer mardi, a été annulé dès dimanche.



Lundi, un avion de la compagnie aérienne italienne Alitalia, qui avait décollé de Rome et qui transportait 300 personnes dont une soixantaine originaires de Lombardie et de Vénétie, régions les plus touchées, a été bloqué à son atterrissage à l’île Maurice, dans l’océan Indien. Selon le Corriere della Sera, la plupart des passagers ont finalement été débarqués, à l’exception de ceux venant de Lombardie et de Vénétie.





La France se prépare à une possible « épidémie »

La France se prépare à une possible « épidémie » de Covid-19, a déclaré le ministre de la santé Olivier Véran dans un entretien au quotidien Le Parisien dimanche, qui a estimé « très probable » la possibilité de nouveaux cas en France.



A Paris, un commissariat du 13e arrondissement a été fermé au public lundi matin et les personnes présentes y ont été confinées par mesure de précaution, après qu’une touriste chinoise qui venait déposer plainte a fait un malaise. Un médecin du SAMU a été dépêché pour examiner la ressortissante chinoise. « Le doute est levé, il ne s’agit pas du coronavirus », a assuré une source policière à l’Agence France-Presse (AFP).



Selon Le Progrès, un car en provenance d’Italie a par ailleurs été bloqué lundi matin à la gare routière de Perrache, à Lyon, en raison d’une suspicion de coronavirus Covid-19 à son bord.



Sur le plan économique, la France compte « 30 à 40 % » de touristes venus du monde entier en moins en raison de l’épidémie, a fait savoir dimanche le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, dans une interview donnée à CNBC. Ce recul du nombre de touristes « a évidemment un impact important pour l’économie française », a-t-il ajouté. Le ministre a précisé que la France accueillait chaque année quelque 2,7 millions de touristes chinois.