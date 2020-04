Coronavirus : le Premier ministre britannique Boris Johnson admis en soins intensifs

Hospitalisé dimanche 5 avril pour des tests complémentaires, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, contaminé au coronavirus, a été transféré en soins intensifs lundi 6 avril, a annoncé son porte-parole.



"Au cours de l'après-midi, l'état de santé du Premier ministre s'est détérioré et, sur le conseil de son équipe médicale, il a été transféré au service des soins intensifs de l'hôpital", a indiqué le porte-parole. "Le Premier ministre a demandé au ministre des Affaires étrangères Dominic Raab (...) de le remplacer là où nécessaire", a-t-il ajouté dans un communiqué.



Le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab s'est engagé de son côté à agir pour "vaincre le coronavirus".



"Le gouvernement va apporter toute son attention pour s'assurer que les instructions du Premier ministre, et les mesures prévues pour vaincre le coronavirus et permettre au pays tout entier de traverser ce défi, soient suivies d'effet", a-t-il déclaré sur la BBC, assurant que le chef du gouvernement se trouvaient "entre de bonnes mains" à l'hôpital St Thomas, à Londres.



De son côté, le président Emmanuel Macron a apporté son "soutien" au Premier ministre britannique, lui souhaitant "de surmonter cette épreuve rapidement".



"Tout mon soutien à Boris Johnson, à sa famille et au peuple britannique dans ce moment difficile. Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement", a-t-il tweeté.





Un plus tôt dans la journée, le ministre du Logement britannique avait indiqué que le dirigeant conservateur "[restait] aux commandes" du gouvernement.



"Il est à l'hôpital pour subir des tests, mais il continuera d'être tenu informé de ce qui se passe et d'être aux commandes du gouvernement", déclarait dans la journée à la BBC Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés.



Après avoir été diagnostiqué il y a dix jours, Boris Johnson, 55 ans, dirigeant le plus éminent à avoir été contaminé par le virus, a été hospitalisé dimanche soir et placé sous oxygène pour subir de nouveaux examens, ont annoncé ses services, précisant qu'il s'agissait d'une "mesure de précaution".



"Symptômes persistants depuis dix jours"



"Le Premier ministre a eu des symptômes persistants depuis dix jours", a expliqué Robert Jenrick. "Il a passé la nuit à l'hôpital […] nous espérons qu'en conséquence de ses tests il pourra revenir à Downing Street dès que possible", a ajouté le ministre.



Pour Robert Jenrick, la situation doit être "très frustrante" pour Boris Johnson qui continuait à diriger la riposte du gouvernement depuis son appartement de Downing Street. En quarantaine, le dirigeant postait des messages vidéos sur son compte Twitter, dans lesquels il apparaissait fatigué et encourageait ses compatriotes à rester à la maison.



Sa compagne Carrie Symonds, qui est enceinte, a indiqué avoir elle aussi souffert de symptômes de la maladie pendant une semaine, mais être en voie de guérison.



Selon le Guardian, "Johnson était plus gravement malade que lui ou ses fonctionnaires n'étaient prêts à l'admettre, et a été vu par des médecins inquiets de sa respiration."



Le Covid-19 a déjà tué près de 5 000 personnes au Royaume-Uni. Lors d'une rare allocution, la reine Elisabeth II s'est adressée directement aux Britanniques dimanche soir pour les inciter à la résilience collective et leur insuffler un message d'espoir.