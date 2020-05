Coronavirus : le Royaume-Uni premier pays d'Europe à dépasser 30 000 morts

Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays d'Europe à dépasser les 30 000 morts liés au nouveau coronavirus, soit le deuxième pays le plus touché par la pandémie dans le monde après les Etats-Unis, selon des statistiques officielles compilées mardi.



Les chiffres hebdomadaires des différentes agences régionales des statistiques du pays affichent un bilan de 32 313 décès dont le Covid-19 est la cause suspectée indiquée sur le certificat de décès, soit un chiffre supérieur à l'Italie.



Le bilan actuel est probablement bien plus lourd car ces chiffres portent sur des décès enregistrés jusqu'au 24 avril pour l'Angleterre (28 272), le Pays de Galles (1 376) et l'Irlande du Nord (393), et jusqu'au 26 avril pour l'Ecosse (2 272).



Le dernier bilan communiqué par le du ministère de la Santé, qui ne comprend que les morts à l'hôpital et en maisons de retraite de patients testés positifs au Covid-19, est lui de 29 427 morts , sur 194 990 cas confirmés officiellement. 693 nouveaux décès liés au coronavirus on été, en outre, enregistrés dans les dernières 24 heures par les autorités sanitaires britanniques.