Coronavirus : le bilan en Italie passe à 366 morts, le nord du pays placé en quarantaine

La nuit dernière, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a pris des mesures radicales pour contrer le coronavirus. Jusqu'au 3 avril, la Lombardie et une quinzaine de provinces, dont Parme et Venise sont confinées. Pour 15 millions d'Italiens, les déplacements sont limités. Certains se sont précipités dans les gares pour quitter la zone. Pour éviter les déplacements professionnels, les entreprises sont invitées à mettre leur personnel en vacances. Tous les événements et manifestations sportives sont suspendus. Les stations de ski sont fermées. Tout comme les théâtres, piscines, salles de sport, centres culturels, boite de nuit, musées.



Confiné chez lui, le chef du parti démocrate, Nicola Zingaretti, a contracté le virus. Interdit donc pour lui d'aller au bar ou au restaurant, qui ne peuvent ouvrir que jusqu'à 18h, et les clients doivent respecter une distance de un mètre. Mariages et baptêmes sont interdits.





Des mesures qui affectent un quart de la population italienne. Le virus a infecté plus de 6000 personnes et fait 366 morts en Italie, selon un dernier bilan dimanche soir.