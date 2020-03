Coronavirus : le gouvernement italien étend la " zone rouge" à l’ensemble du pays

Deuxième pays le plus touché après la Chine, l’Italie a pris, lundi 9 mars dans la soirée, des mesures draconiennes pour endiguer l’épidémie de coronavirus. Alors que le pays comptabilise 463 morts et 9 172 cas de contamination, le premier ministre Giuseppe Conte a appelé tous les Italiens à « éviter les déplacements » sur le territoire national et a ordonné une « interdiction de rassemblement ».



En Italie, le bilan monte à 463 morts, le pays placé en quarantaine

Pays d’Europe le plus touché par le nouveau coronavirus, l’Italie a enregistré en vingt-quatre heures 97 décès, ce qui porte à 463 le nombre total de morts depuis le début de l’épidémie dans ce pays, selon un bilan officiel publié lundi par les autorités italiennes. La Péninsule compte désormais 9 172 cas confirmés de contamination, contre 7 375 la veille.



Devant l’ampleur de l’épidémie, le premier ministre Giuseppe Conte a ordonné d’éviter les déplacements dans tout le pays et instauré « l’interdiction de rassemblement », lors d’une conférence de presse qui s’est tenue lundi dans la soirée. Le gouvernement italien a également ordonné la suspension du championnat de football et la fermeture de toutes les stations de ski du pays.



Le chef du gouvernement italien n’a pas évoqué directement les cas des matches de Ligue des Champions ou de Ligue Europa prévus en Italie ces prochaines semaines, ni les autres sports. En Ligue des champions, le match Juventus-Lyon est prévu le mardi 17 mars à Turin. En Ligue Europa, l’Inter Milan doit accueillir Getafe dès jeudi et l’AS Rome recevra Séville le jeudi 19 mars.



Il avait décidé la veille de soumettre à une stricte quarantaine la majeure partie du nord du pays, principal foyer d’infection dans la Péninsule. Dans ce large territoire qui s’étend de Milan à Venise, poumon économique du pays où vivent plus de 15 millions d’habitants, les musées, salles de sport, piscines, discothèques, salles de jeux et pubs doivent rester fermés, selon le décret signé dans la nuit par le chef du gouvernement. La colère a éclaté dans certains centres pénitentiaires. Des révoltes de détenus, provoquées par la suspension des visites familiales, ont touché quatre centres de détention, faisant au moins un mort à Modène, selon une association de visiteurs de prisons.



Plus de 100 000 cas dans le monde

Plus de 100 000 cas d’infection au coronavirus sont recensés dans le monde, lundi 9 mars, dans près d’une centaine de pays et territoires. L’épidémie de Covid-19 – la maladie causée par le SARS-CoV-2 – a provoqué la mort de plus de 3 800 personnes, selon un bilan établi par l’Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles.





« Maintenant que le coronavirus a pris pied dans de nombreux pays, la menace d’une pandémie est devenue très réelle », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d’une conférence de presse à Genève. Il s’est toutefois voulu rassurant, indiquant que « ce serait la première pandémie de l’histoire qui pourrait être contrôlée ». « Nous ne sommes pas à la merci du virus » car « les décisions que nous prenons tous peuvent influencer la trajectoire » de l’épidémie, a-t-il affirmé.



Tous les pays de l’UE touchés, deux premiers morts en Allemagne

Chypre a indiqué lundi avoir enregistré ses deux premiers cas de personnes atteintes par le nouveau coronavirus. Une annonce qui signifie que l’ensemble des 27 pays de l’Union européenne sont désormais touchés par l’épidémie.



En Allemagne, où 1 112 cas sont recensés, les autorités locales ont annoncé lundi deux premiers décès de malades infectés par le nouveau coronavirus. Le gouvernement allemand a appelé à interdire dans les prochaines semaines tous les rassemblements de plus d’un millier de personnes dans le pays et a annoncé une série de mesures visant à soutenir son économie.



L’Espagne a dépassé lundi le cap des 1 000 cas du nouveau coronavirus et le nombre de morts a bondi de 16 à 28, selon le ministère de la santé, qui a désigné comme principaux foyers de contagion Madrid et deux villes du Pays basque (nord du pays), Vitoria et Labastida. Dans ces zones, la fermeture de tous les centres éducatifs, des garderies jusqu’aux universités, a été décrétée à partir de mercredi.







En France, cinquième pays le plus touché par la propagation du coronavirus, les rassemblements de plus de 1 000 personnes ont été interdits, a annoncé dimanche soir Olivier Véran, le ministre de la santé, à la sortie du conseil de défense organisé à l’Elysée. Il a demandé aux préfets de constituer une liste de rassemblements « utiles à l’intérêt de la nation », prenant pour exemple « les manifestations, les concours, les transports en commun », qui seront exemptés d’interdiction.



Au total, plus de 15 000 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus en Europe, dont 515 décès.



La Chine continentale, où le virus est apparu, dénombre 80 700 contaminations et fait état de 40 nouveaux cas. Le chiffre des contaminations a connu une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines.



Lundi, les autorités ont rapporté 22 nouveaux décès, dont 21 dans la province du Hubei, foyer de l’épidémie, portant le bilan des morts dans le pays à 3 119. « Sur les 80 000 cas rapportés en Chine, plus de 70 % ont guéri », a rapporté lundi le directeur de l’OMS, indiquant que le géant asiatique était « en train de maîtriser l’épidémie ».



Environ 50 millions de personnes sont toujours bloquées dans les villes et villages de la province du Hubei en vertu d’un cordon sanitaire mis en place à la fin de janvier. C’est le cas pour le chef-lieu, Wuhan, où le coronavirus est apparu en décembre. Partout dans le pays, des mesures de confinement, plus ou moins contraignantes, sont mises en place (chez soi ou dans un autre lieu, avec possibilité de sortir de son appartement ou non).



237 morts en Iran

Téhéran a annoncé lundi la mort de 43 personnes supplémentaires infectées par le Covid-19, portant à 237 morts le bilan officiel de l’épidémie dans le pays. Par rapport à dimanche, 595 nouveaux cas de personnes contaminées ont été recensés, a fait savoir sur Twitter Ali-Reza Vahabzadeh, conseiller du ministre de la santé. Cela porte à 7 161 le nombre de personnes infectées en Iran.



Aux Etats-Unis, les personnes âgées invitées à faire des stocks

Le bilan s’est alourdi aux Etats-Unis avec 21 morts et plus de 500 cas de contamination. Plusieurs Etats ont déclenché l’état d’urgence pour débloquer des ressources fédérales. Les autorités sanitaires ont exhorté les personnes les plus susceptibles d’être gravement malades, soit les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques, à faire des stocks de provisions et de médicaments afin de se préparer à rester chez elles.



Le navire de croisière Grand-Princess, bloqué depuis cinq jours au large des côtes californiennes, a finalement accosté lundi en milieu de journée à Oakland, dans la baie de San Francisco. Le paquebot transportait 3 500 passagers et membres d’équipage vers Hawaï, mais des cas suspects de Covid-19 (deux passagers et 19 membres de l’équipage) ont été détectés à bord après la mort en Californie d’un passager qui avait participé à une partie de la croisière.



Toute personne entrant en Israël sera placée en quarantaine

Toute personne arrivant en Israël devra observer une quarantaine de deux semaines afin d’éviter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, a annoncé lundi le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter.



Jusqu’à présent, les autorités israéliennes ont recensé 49 cas de nouveau coronavirus sur leur territoire. Les autorités palestiniennes ont, quant à elles, confirmé 25 cas de la maladie Covid-19 dans les Territoires palestiniens et décrété, le 5 mars, l’état d’urgence sanitaire pour trente jours.



Les compétitions sportives impactées

L’épidémie qui se propage en Californie a obligé ses organisateurs à annuler le tournoi de tennis d’Indian Wells, un des plus importants des circuits masculin et féminin. Pas d’annulation, mais une course à huis clos pour le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. L’épreuve se tiendra du 20 au 22 mars, en « la seule présence des participants » et sans public, ont annoncé dimanche les organisateurs de la compétition.