Coronavirus : le monde se barricade en fermant commerces et frontières, l’Europe en tête

La pandémie due au nouveau coronavirus ne cesse de prendre de l’ampleur. Lundi 16 mars, plus de 166 470 cas d’infection et plus de 6 500 morts, ont été recensés selon les derniers chiffres officiels.



Point de départ de l’épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de décès (3 199). Mais c’est depuis quelque temps en Europe que la pandémie progresse le plus rapidement, avec 2 291 décès. Dans l’UE, ainsi que dans le monde entier, les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient pour tenter de contenir l’expansion de la maladie.



Le monde se barricade, l’Europe en tête

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Europe est « l’épicentre » de la maladie. L’Italie, le pays le plus touché en Europe, a enregistré 368 nouveaux décès liés au coronavirus en vingt-quatre heures, un record, ce qui porte le nombre des morts à 1 809 pour 24 747 cas.



Deuxième pays le plus touché sur le continent, l’Espagne, qui a annoncé une augmentation de près de mille cas de personnes infectées en 24 heures pour atteindre 8 744 contaminations, a décidé une quarantaine quasi totale et décrété l’état d’alerte pour quinze jours.



La France, au « stade 3 » de l’épidémie, a fermé ses restaurants, bars, discothèques, musées et cinémas. Ecoles, universités et tribunaux seront clos dès lundi. Emmanuel Macron doit prendre la parole, lundi à 20 heures, pour annoncer de nouvelles mesures.



L’Autriche a renforcé ses restrictions : elle interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et limite les déplacements au strict nécessaire. Les Pays-Bas et le Luxembourg ont également ordonné la fermeture des lieux et des commerces accueillant du public et l’Irlande celle des pubs.



Aux Etats-Unis, New York a décidé la fermeture des bars et des restaurants de sa ville sauf pour la vente à emporter, après avoir annoncé la fermeture des écoles. A Los Angeles, ce sont les bars et les boîtes de nuit qui seront à l’arrêt.



Après avoir assuré qu’elle avait « pratiquement endigué » le virus, la Chine voit désormais le nombre de cas importés dépasser celui des contaminations d’origine locale. En conséquence, la municipalité de Pékin impose depuis lundi une quarantaine de quatorze jours aux personnes qui arrivent dans la capitale.



Un nouveau foyer de contamination lié à l’Eglise de Grace River Church de Seongnam est apparu en Corée du Sud. Cette congrégation, qui compte 46 contaminations, a continué à célébrer des messes en dépit des appels du gouvernement à éviter tout rassemblement public. Les autorités coréennes ont fait état de 74 nouveaux cas à travers le pays, mais d’aucun nouveau mort.



De nombreux pays cherchent à se protéger en s’isolant toujours plus, jusqu’à l’intérieur de l’Union européenne. Pour tenter de coordonner la réponse, une réunion extraordinaire des 27 dirigeants de l’UE se tiendra, mardi, par visioconférence.



L’état d’urgence a notamment été décrété en Serbie, qui ferme ses frontières aux étrangers et déploie l’armée. En Hongrie, le premier ministre nationaliste Viktor Orban a emboîté le pas à ses voisins polonais, tchèque et slovaque en annonçant à son tour la fermeture totale de ses frontières.



Le Maroc a suspendu tous les vols internationaux « jusqu’à nouvel ordre ». L’Algérie a suspendu les liaisons aériennes et maritimes entre l’Algérie et la France à partir de mardi.



Aux Philippines, les policiers ont bloqué les accès routiers à la capitale. Les vols intérieurs au départ et à destination de Manille sont annulés.



L’Estonie, la Lituanie, l’Equateur, la Colombie et l’Argentine ferment à partir de lundi leurs frontières aux étrangers, quand le Guatemala se ferme uniquement aux ressortissants européens. La Lettonie a pris des mesures de restriction. En Bolivie, ont été décidées la suspension jusqu’à la fin de mars des vols directs avec l’Europe et l’interdiction d’entrée sur le territoire pour les voyageurs venant des pays les plus touchés.



Haïti a annoncé la fermeture de sa frontière avec la République dominicaine à partir de mardi et la suspension du trafic aérien avec l’Europe et l’Amérique latine.



La Réserve fédérale américaine (Fed) a brutalement abaissé ses taux d’intérêt à zéro dimanche, tout en participant à une action mondiale concertée des banques centrales pour s’assurer que le monde ne manquerait pas de liquidités lundi. Et ce, alors que les conséquences économiques du coronavirus s’annoncent de plus en plus catastrophiques.





La Chine a ainsi fait état lundi du premier recul de sa production industrielle en près de trente ans et d’un effondrement des ventes de détail.



La Russie a annoncé lundi une série de mesures pour soutenir l’économie et lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, débloquant des fonds et appelant les entreprises à davantage de responsabilité. « Le gouvernement peut utiliser une réserve de 300 milliards de roubles [3,6 milliards d’euros au taux actuel] dans le budget de cette année » pour faire face aux « dépenses prioritaires » et « soutenir les industries et les citoyens », a déclaré le premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, lors d’une réunion ministérielle télévisée.



L’Union européenne anticipe une récession sur 2020, a indiqué lundi le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, sur BFM Business, sans la chiffrer mais en prévoyant un impact global de la crise du coronavirus sur la croissance européenne « de 2 à 2,5 % ». « Avant la crise, on était aux alentours de 1,4 % » de prévision de croissance « sur l’ensemble du continent ».



Le groupe français de pneumatiques Michelin a décidé d’interrompre la production de ses usines pendant une semaine en Espagne, en France et en Italie, a annoncé lundi matin un porte-parole.



Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a annoncé lundi dans un communiqué qu’il fermait « la majorité de ses usines de fabrication européennes » jusqu’au 27 mars. Cette décision concerne six usines en Italie, une en Serbie et une en Pologne, précise FCA. Renault a annoncé fermer ses quatre usines en Espagne.





Le groupe Air France-KLM va réduire son activité « de manière très significative » entre 70 % et 90 % lors des deux prochains mois au moins, en raison des restrictions de déplacement et de la demande en baisse consécutives à la propagation du coronavirus, selon un communiqué lundi.



IAG, maison mère de British Airways, a annoncé lundi prévoir une réduction de sa capacité de vols d’« au moins 75 % » en avril et mai, sa rivale easyJet prévenant que la crise due au coronavirus pourrait entraîner « le maintien au sol de la majorité de ses avions ». « Il n’est pas sûr que les compagnies européennes (…) survivront à ce qui pourrait se révéler un gel à long terme des voyages », insiste easyJet dans son communiqué, enjoignant aux autorités de mettre en place des mesures d’urgence pour aider l’industrie.



La compagnie autrichienne Austrian Airlines (AUA), filiale du groupe Lufthansa, a annoncé lundi la suspension à partir de jeudi de tous ses vols réguliers jusqu’au 28 mars. La compagnie allemande Lufthansa va réduire jusqu’à 90 % ses vols longs courrier.