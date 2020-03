Coronavirus : le prince Charles a été testé positif

Le prince Charles a été testé positif au coronavirus, comme l'annonce Clarence House dans un communiqué. "Il affiche des symptômes légers mais demeure en bonne santé et a travaillé ces derniers jours depuis son domicile, à son rythme habituel", a indiqué un porte-parole. Agé de 71 ans, le fils d'Elizabeth II se trouve actuellement en Ecosse avec sa femme Camilla, qui "a été testée mais n'a pas le virus". Le couple a été placé en quarantaine dans le château de Balmoral.



"Il n'est pas possible de déterminer avec certitude qui a contaminé le prince en raison des nombreux engagements auxquels il a participé ces dernières semaines", poursuit le communiqué. Le prince Charles se trouvait ainsi le 10 mars dernier à un événement à Londres en présence du prince Albert II de Monaco, testé positif depuis au Covid-19. Elizabeth II, 93 ans, s'est quant à elle retirée pour plusieurs semaines au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Plus globalement, le gouvernement britannique a demandé à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans de s'isoler pendant 12 semaines.













