Coronavirus : les Sénégalais de Wuhan et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, vont saisir la Cedeao

Les étudiants sénégalais bloqués à Wuhan en Chine, affirment qu’ils se portent bien, mais demandent toujours à être rapatriés au Sénégal. « A part l’ambassadeur du Sénégal en Chine qui demande tous les jours de nos nouvelles et le gouvernement chinois, nous n’avons plus aucun contact avec les autorités sénégalaises depuis qu’ils nous ont remis l’argent », a, en effet, confié Mbacké Amar, leur porte-parole à la Rfm. Qui poursuit, « nous nous concertons avec nos collègues, surtout des ressortissants de l’Afrique de l’Ouest, pour voir comment on peut faire remonter l’information à la Cedeao pour qu’ils nous viennent en aide. Nous aurions pu demander l’aide de France, mais nous n’en voulons pas, nous voulons que les pays africains nous aident à sortir de cette situation ».