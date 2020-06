Coronavirus : retour de boomerang en Asie, les pires bilans mondiaux atteints aux Etats-Unis

L'Organisation mondiale de la Santé l'avoue : la pandémie prend une bonne vitesse de croisière en Amérique, du Nord comme du Sud, et revient à l'attaque en Asie, particulièrement à Pékin, et maintenant à Séoul, la capitale de la Corée du Sud.



Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explique en deux phrases pourquoi on est en droit de parler d'une "accélération" :



"Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours"



Six mois plus tard, plus de 469 000 morts sur la planète



A ce jour, plus de 9 millions de personnes contaminées à travers le monde sont dénombrées - et seulement par d'uniques sources officielles -, plus de la moitié se trouvent en Europe et aux Etats-Unis. Pour être plus précis, 9 017 016 cas d'infection s'affichent au compteur, et 469 060 morts sont déplorés au niveau mondial.



Les Etats-Unis détiennent les deux pires bilans en valeur absolue : ils viennent de passer la sinistre barre des 120 000 décès, selon des données de l'Université de référence Johns Hopkins; et plus de 2,31 millions d'Américains sont actuellement porteurs de la maladie.



Dans la liste des pays les plus endeuillés viennent ensuite le Brésil, avec 50 617 morts, puis en Europe, le Royaume-Uni avec 42 647 décès, l'Italie avec 34 657, et la France 29 663.



L'Allemagne obligée de confiner tout un canton

A noter qu'un autre pays européen, l'Allemagne, est rattrapé également par la pandémie. En Rhénanie du Nord-Westphalie, où plus de 1 500 employés d'un abattoir sont déjà infectés, les autorités viennent d'annoncer ce mardi à la mi-journée qu'elles étaient contrées à confiner l'ensemble du canton de la ville de Gütersloh, qui compte environ 360 000 habitants.