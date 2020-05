Coronavirus: un chat testé positif au Covid-19 en France

Les animaux ne sont donc pas épargnés par la pandémie. Pour la première fois en France, un chat a été testé positif au Covid-19 comme le révèle une étude réalisée par plusieurs établissements de références français, notamment l'Institut Pasteur et l'École nationale vétérinaire d'Alfortville, en région parisienne.



Les chercheurs, avec l'aide de plusieurs vétérinaires d'Île de France, ont effectué des analyses sur une dizaine de chats suspectés d'être contaminés. Et l'un d'eux a donc présenté « des troubles respiratoires et digestifs ».



Selon l'ENVA, l'animal a été contaminé car il vivait avec une personne elle-même porteuse du virus. Fait rarissime jusqu'à maintenant. Depuis le début de la pandémie, seulement quelques cas dans le monde ont été répertoriés : en Belgique, à New York ou encore à Hong Kong.



Dans son communiqué, l'école vétérinaire rappelle qu'il « n'existe pourtant toujours aucune preuve que ces animaux de compagnie puissent contaminer l'homme en retour ». Mais elle recommande tout de même d'appliquer les règles de distanciation sociale avec eux.