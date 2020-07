Coronavirus: un document secret de la Maison Blanche sur les «zones rouges» révélé

Le document aurait été préparé pour la « task force » présidée par Mike Pence et chargée de gérer la crise sanitaire. Révélé par les médias américains, ce rapport liste 18 États où la situation est considérée comme critique et où le nombre d’hospitalisations et le nombre de cas positifs flambent. Parmi eux, la Floride, la Géorgie, l’Alabama, l’Oklahoma ou encore la Californie.



Ainsi sur 359 pages, le rapport liste également des recommandations établies par l’équipe de scientifiques : le port du masque, la distanciation mais aussi refermer les bars, les salles de sport et limiter les rassemblements à moins de 10 personnes.



Autrement dit, revenir sur plusieurs étapes de déconfinement, ce que certains États très touchés avaient déjà commencé à faire, mais pas tous. Et surtout, le port du masque reste un point qui divise. Dernier exemple en date en Géorgie où le gouverneur a saisi la justice contre la maire d’Atlanta pour bloquer sa décision d’imposer le port du masque dans sa ville.



Les recommandations de fermeture risquent de ne pas être suivies. Cela va à l’opposé de ce que le président réclame depuis des semaines. Pour Donald Trump, la priorité reste de déconfiner et de relancer l’économie.