Coronavirus : un premier mort français parmi trois nouveaux cas confirmés dans l'Hexagone

Un Français de 60 ans contaminé par le nouveau coronavirus apparu en Chine est mort dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière, a annoncé mercredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, expliquant qu'une enquête était lancée en urgence sur l'endroit où ce patient a pu être infecté et sur son entourage.



Cet homme de 60 ans, enseignant d'un collège de Crépy-en-Valois dans l'Oise, pourrait ne pas avoir voyagé dans une zone touchée par le coronavirus, a précisé le ministère de l'Éducation. Selon Le Parisien, citant le maire de Vaumoise dont est originaire cet enseignant, il "avait commencé à se sentir mal dès le début des vacances et avait rapidement été hospitalisé".



Testé en urgence dans un état gravissime



Le collège de Crépy-en-Valois, où enseignait ce professeur, fait partie des zones académiques en vacances scolaires depuis le 14 février au soir ; il reprend les cours lundi prochain. L'enseignant avait été testé en urgence lundi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris dans un état gravissime.



Cette victime fait partie de trois nouveaux cas recensés en France mercredi, où le bilan de la maladie Covid-19 est de deux morts (le Français de 60 ans et un touriste chinois de 80 ans), onze guérisons et quatre malades toujours hospitalisés, soit 17 cas au total.



Les deux autres nouveaux cas concernent un homme de 55 ans à Amiens, qui se trouve dans un état grave, et un homme de 36 ans à Strasbourg, revenu de Lombardie, dont la situation n'est pas jugée grave, a dit Jérôme Salomon.