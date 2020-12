Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara a prêté serment pour son 3e mandat

Proclamé vainqueur de la présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel avec 94,27% des voix exprimées, Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi 14 décembre 2020. Face à quelques 300 personnes, Alassane Ouattara a réitéré son engagement à défendre la nation ivoirienne et à participer résolument à son développement.





La cérémonie solennelle de prestation de serment a eu lieu en présence de plusieurs chefs d’Etat et personnalités diplomatiques de divers horizons. Les anciens présidents, Nicolas Sarkozy et Goodluck Jonathan, ont aussi marqué leur présence à cette cérémonie.



Muets depuis la proclamation des résultats de la présidentielle en Côte d’Ivoire, les Etats-Unis ont reconnu, ce lundi, la réélection d’Alassane Ouattara « en tant que président de la République Côte d’Ivoire ». L’opposition, quant à elle, ne cesse de contester la légitimité d’Alassane Ouattara.