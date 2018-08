Côte d'Ivoire- Qui peut résister à Pierre Fakhoury ?

Dernière opération en date pour Pierre Fakhoury Operator Africa (PFO Africa), société fondée par l’architecte Pierre Fakhoury, l'acquisition de l’Ivoire Trade Center, à Abidjan. Des informations glanées de nos très informés confrères de la Lettre du Continent, ce site faisait partie du patrimoine de la Société des palaces de Cocody (SDPC), entreprise publique dirigée par Maférima diarrassouba (épouse Ouattara), une proche du premier ministre Amadou gon Coulibaly. Ce terrain situé non loin de l'hôtel Ivoire, dans le quartier huppé de Cocody, était convoité par plusieurs autres opérateurs, dont la Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (CGRAE). La patronne de la SDPC avait tenté de bloquer la transaction, mais le gouvernement a décidé de conclure l’opération mi-juillet. Sur plus de 15 000 m2, l'Ivoire Trade Center se compose de parcelles et d'un bâtiment en construction cédés à plus de 8 milliards F CFA (12,8 millions €), ce qui établit le prix du mètre carré à quelque 400 000 F CFA dans une zone où les transactions foncières atteignent souvent le double.



Proche de tous les chefs d'Etat ivoiriens depuis Félix Houphouët-Boigny, Fakhoury n'a pas perdu en influence sous le régime Alassane Ouattara, malgré sa grande proximité avec Laurent gbagbo. Dakarposte a appris qu' outre des marchés emblématiques comme la réhabilitation de l'hôtel Ivoire et celle du siège de la Banque africaine de développement (BAD) dans la capitale économique , l'architecte a remporté de gré à gré de nombreux marchés emblématiques ces derniers mois dans le BTP. Alors qu'il prépare son fils Clyde Fakhoury à lui succéder, il s'est notamment vu confier le projet de la future Tour F de 64 étages au Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, ou encore la construction du pont du quartier de Cocody.



Fakhoury, qui possède une avenue à son nom à Yamoussoukro (Centre), où il a érigé la basilique Notre-Dame de la Paix, a par ailleurs établi un partenariat avec le français veolia .

Fin 2017, les deux entités ont été chargées de gérer la décharge d'Akuédo, à l'est d'Abidjan. Revers de cette influence : PFO est particulièrement "sollicitée" par les pontes du régime. Elle a volé au secours de Dominique Ouattara pour finaliser les travaux de l'Hôpital mère-enfant de Bingerville, inauguré en mars. Elle rénove la nouvelle résidence du ministre d'Etat chargé des affaires présidentielles, Birahima Téné Ouattara, le frère d'Alassane Ouattara, dans le quartier de Cocody-Ambassades .