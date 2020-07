Côte d'Ivoire : Un sénégalais abattu par balle puis enterré sans que l'autopsie ne soit faite.

Un sénégalais du nom de Djibril Aly Diallo a été tué par balle dans sa boutique le samedi 26 juillet 2020 à Guiglo en Côte d'Ivoire. Plus connu sous le surnom de Demba, il a succombé à ses blessures lors de son évacuation à l'hôpital.



Originaire de Thioubalel dans l'île à morphile, dans le département de Podor, Djibril Aly Diallo est agé de 45 ans, marié et père de deux enfants, une fille et un petit garçon.



La victime de nationalité sénégalaise a malheureusement été enterré ce dimanche 26 juillet à Guiglo en Côte d'Ivoire sans autopsie. Il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire où il gérait une boutique.