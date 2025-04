Côte d'Ivoire : l'ex-président Gbagbo lance le mouvement citoyen "Trop c'est trop"

Exclu de la course à la présidentielle en raison de sa condamnation judiciaire, l’ancien chef d’état s’est exprimé samedi dans un communiqué à l’issue d’un rassemblement du comité central de son parti le Parti des peuples africain - Côte d'Ivoire PPA-CI.



Sébastien Danon Djédjé, président exécutif du PPA-CI (opposition), est chargé de mettre en place cette initiative visant à appeler à une protestation « multiforme et permanente ».



À six mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025, ce mouvement citoyen apolitique exprime la volonté du parti de « rassembler tous ceux qui ont quelque chose à déplorer » du pouvoir en place.



Si la Côte d’Ivoire connaît une croissance économique de plus de 6% depuis une décennie, elle est toutefois sous le coup d’une inflation qui s’établissait l'an dernier à 3,5% et d’inégalités qui se creusent.



La publication de la liste électorale définitive étant prévue le 20 juin, le PPA-CI appelle à « une évaluation » de la campagne la première quinzaine de juin. Passé ce délai, le parti se réserve le droit de passer ce qui est qualifié de nouveau palier dans la lutte.



Le parti a réitéré son appel pour réintégrer M. Gbagbo, 79 ans, sur la liste, mettre en place un « nouvel organe électoral consensuel » et a demandé un audit de la liste électorale.













































Africanews