Côte d’Ivoire : l’influenceuse qui avait exposé son sexe sur les réseaux sociaux arrêtée, puis relâchée

En Côte d’Ivoire, la police a mis la main sur la célèbre influenceuse Lolo Beauté, le weekend dernier. Elle a été déférée hier lundi 05 juin devant le parquet d’Abidjan selon le site d'informations Abidjan.net.



L’ivoirienne est accusée d’atteinte à la pudeur. En effet, celle qui compte plus d’un million de followers sur Facebook, avait publiquement exposé son sexe en février dernier.



« Une récidiviste »



Dans cette vidéo devenue virale, on voit la sœur du pasteur Camille Makosso dévoiler ses parties intimes lors d’une séance d’épilation. Dans un autre live Facebook, elle avait également montré son entrejambe. Pour la Plateforme ivoirienne de lutte contre la cybercriminalité, Lolo Beauté est une « récidiviste ».





« Outrage à la pudeur »



« Exposer sa nudité, avoir une posture indécente ou encore tenir des propos outrageants et impudiques, constituent un outrage à la pudeur fortement réprimandé par la législation ? C’est ce à quoi s’expose l’auteur dudit délit » précisait la plateforme. On apprend ce mardi, que la jeune femme a finalement été relâchée après sa présentation au procureur de la République.

















































































seneweb