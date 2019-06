Côte d'Ivoire: lancement d'Africa Radio qui remplace la panafricaine Africa N°1

Africa Radio qui remplace la défunte radio panafricaine Africa N°1, a effectué mercredi son lancement officiel dans un grand hôtel d'Abidjan en présence de nombreuses vedettes de la musique et de personnalités politiques.



"Un nouvelle radio africaine commence", a déclaré son pdg et actionnaire Dominique Guihot, soulignant que la radio avait vocation à émettre "de l'Afrique pour l'Afrique".



Jadis fleuron du Gabon, Africa N°1, créée en 1981 et touchant 20 millions d'auditeurs dans une vingtaine de pays africains, est en redressement judiciaire depuis 2011.



Africa Radio entend surfer sur ce passé "patrimoine culturel africain" tout en étant ouvert à la jeunesse.



"Le centre de gravité de la radio", actuellement basée à Paris va être "transféré vers Abidjan" qui accueillera prochainement une "rédaction panafricaine", a ajouté M. Guihot promettant des embauches dans un futur proche.



La nouvelle radio entend s'établir dans les 17 grandes capitales d'Afrique francophones. Elle a déjà obtenu une fréquence au Congo, avant Dakar (Sénégal), Yaoundé (Cameroun) et Ouagadougou (Burkina Faso).



Parmi les actionnaires de la nouvelle radio, on retrouve Salif Traoré, dit A'Salfo, leader du groupe ivoirien Magic System, l'ex-Premier ministre et homme d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou, le franco-sénégalais Momar Nguer, responsable du Marketing du groupe français Total, Jean-Michel Severino, ex-directeur général de l'Agence française de développement (AFD), ainsi que l'artiste "vitrine" de la radio Manu Dibango, salué par une ovation mercredi.



De nombreuses personnalités étaient présentes au lancement notamment des chanteurs de toutes les générations de Aicha Koné et Bailly Spinto à Claire Bahi ou DJ Kerozen.



En 2006, la Libye - dont le leader Mouammar Kadhafi avait des velléités panafricaines - avait pris 52% de participation dans Africa N°1 avec l'ambition de diffuser ses émissions dans toute l'Afrique, sur différentes fréquences en plusieurs langues. Ces engagements n'ont jamais été tenus.



Le redressement judiciaire d'Africa N°1 au Gabon ne concerne pas la société Africa Media, en France, qui produit le programme Africa N°1 Paris et concourt au programme international d'Africa N°1.