Coup d’État au Burkina Faso: les autorités russes brisent le silence…

Le Kremlin a appelé lundi au retour à l'ordre au Burkina Faso après un coup d'Etat chaotique ayant forcé à la démission le chef de la junte militaire qui était au pouvoir depuis un putsch en janvier.



"Nous souhaiterions que la situation au Burkina Faso se normalise au plus vite, que l'ordre soit totalement assuré dans le pays et qu'on revienne au plus vite dans le cadre de la légitimité", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe lors de son briefing quotidien.



Le rôle de la Russie dans cette crise est au cœur des débats. En effet, l’image d’un militaire burkinabé, debout sur un char, agitant le drapeau russe a fait le tour du monde. Certains accusant même le pays de Poutine d’être à la manœuvre dans cette ancienne colonie française.



































seneweb