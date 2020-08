Coup d’Etat au Mali : Macky brise enfin le silence….

Le Président Macky Sall donne enfin son avis sur le coup d’Etat qui a eu lieu au Mali. Celui-ci s’est accompagné de l’arrestation du chef de l’Etat, du président de l’Assemblée nationale et de ce certains membres du gouvernement. Le chef de l’Exécutif sénégalais a condamné un tel acte.



«Le coup de force contre un Président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous l’avons fermement condamné », a-t-il fait publier via son compte twitter.



Pour macky Sall, il faut agir avec responsabilité et célérité afin d’éviter que le Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique.



Pour rappel, le président Macky Sall et plusieurs de ses homologues de la Cedeao sont attendus à Bamako. Ce, pour participer à la résolution de la crise.