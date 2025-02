`Coup de filet à Fatick : 77 paquets de Kush saisis, deux trafiquants arrêtés

La Brigade de recherche des stupéfiants de Fatick a frappé fort dans la lutte contre le trafic de drogue. Selon les informations de L’Observateur, 77 paquets de Kush, une drogue particulièrement prisée sur le marché noir, ont été saisis lors d’une opération surprise menée à Diamaguène. Deux individus de nationalité étrangère, A. Bundu et S. Marisaly, ont été interpellés et placés en garde à vue.



Un contrôle de routine qui vire au coup de filet



Jeudi dernier, aux environs de 12h30, les forces de l’ordre effectuaient une patrouille de sécurisation lorsqu’elles ont aperçu deux hommes circulant à moto. Leur comportement suspect a conduit les agents à procéder à un contrôle d’identité, une opération qui s’inscrit dans une stratégie de lutte renforcée contre le trafic de drogue.



Ce qui semblait être une vérification classique a rapidement basculé en découverte alarmante. Après une fouille minutieuse, les forces de l’ordre ont mis la main sur 77 paquets de Kush, accompagnés de trois sachets supplémentaires de la même substance.



Une drogue qui inquiète les autorités



Le Kush, une variante synthétique du cannabis souvent mélangée à des produits chimiques toxiques, fait des ravages chez les jeunes consommateurs. Sa forte teneur en substances psychoactives augmente considérablement les risques de dépendance et d’effets secondaires graves.



Face à cette saisie significative, la police n’a pas tardé à réagir :



« Cette découverte, à la fois imprévisible et déterminante, a immédiatement conduit à la saisie et à la consignation de la marchandise illicite », rapporte L’Observateur.



Les suspects dans le viseur de la justice



Après leur interpellation, A. Bundu et S. Marisaly ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic de drogue. L’enquête devrait permettre d’identifier d’éventuels complices et de remonter la filière d’approvisionnement de cette drogue dangereuse.



Avec cette saisie, les autorités sénégalaises renforcent leur vigilance face à un fléau qui gangrène de nombreuses localités. Fatick n’est plus une simple zone de transit : le trafic s’y installe, et la riposte policière s’organise.







































dakaractu