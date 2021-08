Coup de filet de la Police: Arrestation d’une bande d'agresseurs à Dalifort

Les éléments de la Brigade de Recherches ont saisi par devers eux, 57 cornets de chanvre indien, un calepin contenant 20.000 FCfa en faux billets, deux paires de ciseaux, un couteau, une machette et une carte d’identité au nom de F. G.



Toujours dans leurs investigations, les éléments de Pikine ont alpagué un sixième membre de la bande. Et au terme de leur garde-à-vue, ils ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol avec violences, offre et cession de chanvre indien, détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et détention illégale d’armes blanches.