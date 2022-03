Coup de théâtre !!! L'ancien ministre, Babacar Gaye, qui avait quitté le PDS pour créer AND SUQALI SOPI avec Oumar Sarr et Me Amadou Sall ,... démissionne !

Chers amis



Merci de trouver ci-après, la lettre par laquelle je me suis déchargé de mes fonctions de Vice-Président du Pld/And Suqali.



J'avais sursis à sa publication pour respecter la promesse que j'avais faite à un ami et plus que frère.



Naguère, je vous annonçais, ici, que je donnerai une inflexion à mon action politique.



Il est arrivé l'heure de plus continuer à me mentir. Car Albert Camus disait: "Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde"



Dans quelques minutes, j'aurai 67 ans. Néanmoins, l'aventure politique continue, mais avec de nouveaux paradigmes.



Respect et fraternelle considération