Coup de tonnerre au Caire, le Bénin élimine le Maroc et attend le vainqueur du match Sénégal/Ouganda

120 minutes d’action n’auront pas suffi pour départager le Maroc et le Bénin ce vendredi, au Caire, lors du premier 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

C’est finalement au terme de la séance des tirs au but que les Ecureuils ont eu gain de cause au dépens des Lions de l’Atlas, et validé leur billet pour les quarts (1-1 ap, tab). Moise Adilehou a ouvert le score pour le Bénin à la 53eminute, avant l’égalisation signée Youssef En-Nesyri, à la 76e. Le Marocain Hakim Ziyech a quant à lui manqué un penalty dans les arrêts de jeu de la seconde période, tandis que Khaled Adenon a été expulsé au début de la prolongation (deuxième jaune, 97e). Au prochain tour, le Bénin sera confronté au vainqueur d’Ouganda-Sénégal (21h).