Coup de tonnerre au Palais : le président Diomaye annonce la création de son parti politique

En pleine rencontre avec plus d'une centaine de maires au Palais de la République, 302 maires précisément, le président Bassirou Diomaye Faye a créé la surprise en annonçant la mise en place de son propre parti politique présidentiel.
Cette annonce soulève déjà de nombreuses interrogations. Quels seront les contours de cette nouvelle formation ? Quelle articulation avec les forces qui composent aujourd'hui la majorité ? Quel impact sur les équilibres politiques à l'approche des prochaines échéances électorales ?
Une certitude s'impose : cette déclaration du président Diomaye Faye marque un tournant politique majeur. Les prochaines heures et les prochains jours permettront d'en mesurer toute la portée.
Igfm
Cette annonce soulève déjà de nombreuses interrogations. Quels seront les contours de cette nouvelle formation ? Quelle articulation avec les forces qui composent aujourd'hui la majorité ? Quel impact sur les équilibres politiques à l'approche des prochaines échéances électorales ?
Une certitude s'impose : cette déclaration du président Diomaye Faye marque un tournant politique majeur. Les prochaines heures et les prochains jours permettront d'en mesurer toute la portée.
Igfm