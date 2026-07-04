Le FMI salue les réformes du Sénégal et réaffirme sa volonté de conclure un nouveau programme

Au cours des échanges, le Directeur du département Afrique a exprimé la très haute appréciation du FMI sur les efforts d'assainissement et de transparence engagés dans la gestion des finances publiques du Sénégal.



L'audience a permis de constater une pleine convergence de vues sur la nécessité et l'urgence de conclure un programme avec le Fonds monétaire international. Les deux parties ont souligné que ce programme devra préserver l'investissement public, ouvrir des espaces pour la relance des activités portées par le secteur privé et renforcer les filets sociaux au bénéfice des populations.















































































igfm