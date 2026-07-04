Coupe du monde 2026 - Face à un Cap-Vert époustouflant, l'Argentine s'en sort miraculeusement pour rallier les huitièmes (3-2)

Les champions du monde en titre ont frôlé le séisme. L'Argentine a dû passer par la prolongation pour venir à bout d'un Cap-Vert plus qu'héroïque en 16e de finale à Miami (3-2 ap). Si Leo Messi a mis les siens sur la voie (29e), les Requins Bleus ont résisté et égalisé à deux reprises, notamment par Sidny Cabral pour un but inoubliable (103e). L'Albiceleste a fait la différence sur deux corners (91e et 111e) et rejoint l'Egypte au tour suivant. Elle a plus que tremblé.





Ce 16e de finale était le plus déséquilibré sur le papier, il a offert un grand spectacle. Il a toutefois débuté doucement malgré la bouillante ambiance créée par les dizaines de milliers de supporters argentins. L'Albiceleste a tranquillement mis en place son jeu fait de maîtrise et de patience face à des Capverdiens dynamiques mais surtout prudents.



Messi évidemment



Seul Vozinha, le portier des Requins Bleus, s'est distingué en montrant ses jolies qualités au pied dans sa surface face à Lautaro Martinez, pris par un rateau audacieux. Les autres coéquipiers de Ryan Mendes, eux, se sont révélés trop sérieux voire limités en première période.





Face à eux, Messi a décoché un premier tir hors cadre pour son 30e match dans une Coupe du monde, un record (15e). Il a surtout ouvert le score d'un superbe petit enchaînement contrôle et tir dans la course à droite de la surface adverse pour son 7e but dans ce Mondial (1-0, 29e). De quoi donner encore un peu plus de confiance à ses partenaires, déjà en contrôle total.



Le Cap-Vert a envoyé le champion dans les cordes



Les Argentins se sont pourtant mis à dangereusement ronronner et ont subi un tir cadré sur une reprise de Laros Duarte (54e). Une forme d'avertissement qu'ils n'ont pas prise en compte. La sanction est vite venue sur la droite avec un centre de Ryan Mendes que Deroy Duarte a transformé en égalisation (1-1, 59e).





La stupeur s'est emparée des tribunes d'autant que Vozinha a tenu tête à Messi, seul Argentin à créer du danger (63e et 73e). Les Requins Bleus ont fait de la résistance en défense et emmené les champions du monde en titre en prolongation. Ils ont cependant craqué sur un corner repris seul au second poteau par Lisandro Martinez (2-1, 92e).

Le soulagement n'a pas duré longtemps pour l'Albiceleste car Sidny Cabral a égalisé d'une fantatisque frappe enroulée en lucarne (2-2, 103e). A bout de forces et sonnés, les hommes de Lionel Scaloni ont accusé le coup devant des supporters au bord des larmes. Ils ont tout de même eu le dernier mot sur un nouveau corner dont a profité Cristian Romero (3-2, 111e). L'Argentine a flirté avec la catastrophe mais se retrouve en 8e de finale.