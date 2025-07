Coup de tonnerre dans le secteur des Télécoms : L’État retire les licences 5G à Yas Sénégal et à Expresso Sénégal

Le déploiement de la 5G, symbole du nouveau virage technologique voulu par les autorités sénégalaises, vient de connaître une inflexion majeure. D’après des informations exclusives obtenues par "Le Tech Observateur" et confirmées par des sources proches du dossier, l’État du Sénégal a décidé de retirer les licences 5G accordées à Yas Sénégal et à Expresso Sénégal.



Cette décision aurait été motivée par des irrégularités dans la procédure d’attribution initiale, pointées du doigt par un recours introduit par un concurrent du secteur. Des vérifications ont permis de déceler des manquements graves, en matière de conformité juridique et de transparence dans le processus d’octroi.







Face à cette situation, une commission spéciale a été mise sur pied, afin de réévaluer les critères d’attribution et de relancer un processus plus équitable, impliquant l’ensemble des opérateurs du marché – y compris Sonatel (Orange), Free Sénégal et d’éventuels nouveaux entrants.



Ce retrait de licences compromet fortement le calendrier du déploiement 5G au Sénégal, initialement prévu pour s’intensifier courant 2025. Il jette également une lumière crue sur les tensions qui traversent un secteur stratégique, où s’entremêlent souveraineté numérique, compétition commerciale et influence géopolitique.



Aucune déclaration officielle n’a encore été publiée, mais les coulisses s’activent. Régulateurs, opérateurs, partenaires techniques et financiers, sont en alerte. Le New Deal technologique tant annoncé par le gouvernement, pourrait bien devoir revoir ses fondations.





















































leral